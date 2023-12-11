Bu ikili tutulmaz

Fenerbahçe'ninperformanslarıylayıldızlarını parlatıyor. Geçensezon da Avrupa kulüplerinin takibindeolan Ferdi,Bu sezon 21 resmimaçta 1803 dakika süre alan Ferdi, 1 gol-3asistle oynadı. Sarı-lacivertli takıma DinamoMoskova'dan gelen Polonyalı Szymanski ise26 resmi karşılaşmada 1743 dakika süre alırken11 gol-10 asistle takımı sırtladı.kulübün scoutları maç boyuncanot tutarken,yorumlarıyapıldı. Sarı-lacivertli yönetim, iki futbolcuiçin gelen nabız yoklamalarına, "Ocak ayındasatacak oyuncumuz yok" diyerek kapıyı kapalıtutsa da yaz dönemi bir hayli ateşli geçecek gibigörünüyor.Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisindeki performansıyla82 kez topla buluşan, 47 pas veren ve bunda yüzde 83'lük isabet sağlayan milli futbolcu, 4 defa da top kaptı. Maç sonrası karşılaşmadan fotoğraflarını,notuyla paylaştı.yorumu yaptı. Sarı-lacivertli takımdan7 hafta sonra sahalara dönen FenerbahçeliBEŞİKTAŞ-Fenerbahçe derbisine Avrupa basını da büyük ilgi gösterdi. Her iki takımda forma giyen yabancı futbolcuların ülkelerinde maç yer bulurken, sarı-lacivertli takıma övgü vardı. Hırvat basınından Jutarnji, "Fenerbahçe, deplasmanda dominant oyunuyla kazandı. Livakovic sadece penaltıdan bir gol yedi" ifadelerini kullandı. Sırp basınından Blic, Tadic'in performansını öne çıkardı: "İstanbul derbisinin kahramanı Dusan Tadic oldu. Bir gol attı, bir de attırdı. Tadic'in üzerinde çok fazla baskı vardı ama Sırp yıldız sakinliğini korudu ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Tadic'le bu yaz Beşiktaş da ilgilenmiş ancak o, şehrin Asya yakasına gitmeye karar vermişti." Fransız basınından So Foot ise şu sözleri sarf etti: "Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'nin yüzü güldü. G.Saray'ın gol farkıyla önünde liderliğini korumaya devam etti."Bosna Hersek medyasından Reprezentacijadedi. İtalyan Tuttomercato,yorumunu yaptı. Szymanski'nin ülkesi Polonya'dan Sports,ifadelerini kullandı.Portekizli orta sahası Miguel Crespo, dün güzel haberi takipçileriyle paylaştı...Sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayarak, "1+1=3" mesajını yazdı ve artık 3 kişi olacaklarını vurguladı.