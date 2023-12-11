Bu ikili tutulmaz

Scoutlar, Beşiktaş derbisinde Kanarya’nın iki yıldızını yakın takipteydi. Avrupalılar, iki oyuncunun her hareketini not alırken, “Fenerbahçe istese de bu futbolcuları elinde tutamaz” yorumları yapıldı
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki ikiismi Sebastian Szymanski ileFerdi Kadıoğlu, performanslarıylayıldızlarını parlatıyor. Geçensezon da Avrupa kulüplerinin takibindeolan Ferdi, Başkan Ali Koç'un"Şampiyonluk yaşa, ondan sonra git" sözleriylekalmaya ikna olmuştu. Bu sezon 21 resmimaçta 1803 dakika süre alan Ferdi, 1 gol-3asistle oynadı. Sarı-lacivertli takıma DinamoMoskova'dan gelen Polonyalı Szymanski ise26 resmi karşılaşmada 1743 dakika süre alırken11 gol-10 asistle takımı sırtladı. Beşiktaşderbisinde Arsenal ileB.Dortmund; Szymanskiiçin, Napoli ile Sevilla daFerdi için tribündeydi. 4kulübün scoutları maç boyuncanot tutarken, "Fenerbahçe'ninbu iki yıldızı elinde tutması imkânsız" yorumlarıyapıldı. Sarı-lacivertli yönetim, iki futbolcuiçin gelen nabız yoklamalarına, "Ocak ayındasatacak oyuncumuz yok" diyerek kapıyı kapalıtutsa da yaz dönemi bir hayli ateşli geçecek gibigörünüyor. Szymanski'nin sözleşmesi 2027,Ferdi'ninki de 2026'da bitiyor.
ARDA GÜLER DE ONA HAYRAN!
Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisindeki performansıyla sadece taraftardandeğil, meslektaşlarından da alkış aldı. 82 kez topla buluşan, 47 pas veren ve bunda yüzde 83'lük isabet sağlayan milli futbolcu, 4 defa da top kaptı. Maç sonrası karşılaşmadan fotoğraflarını, "Bu derbi galibiyeti muhteşemtaraftarımıza armağan olsun" notuyla paylaştı. Fenerbahçe'den Real Madrid'e gidenArda Güler bu fotoğrafa, "Tebrikler makinaaa" yorumu yaptı. Sarı-lacivertli takımdan Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursunise oyuncuya bonservis bedeli biçti: "40 milyonEuro." 7 hafta sonra sahalara dönen Fenerbahçeli Djiku'nun yorumu ise "What aplayer" (Ne oyuncu ama) oldu.
TADİC SAKİN KALDI KAHRAMAN OLDU
BEŞİKTAŞ-Fenerbahçe derbisine Avrupa basını da büyük ilgi gösterdi. Her iki takımda forma giyen yabancı futbolcuların ülkelerinde maç yer bulurken, sarı-lacivertli takıma övgü vardı. Hırvat basınından Jutarnji, "Fenerbahçe, deplasmanda dominant oyunuyla kazandı. Livakovic sadece penaltıdan bir gol yedi" ifadelerini kullandı. Sırp basınından Blic, Tadic'in performansını öne çıkardı: "İstanbul derbisinin kahramanı Dusan Tadic oldu. Bir gol attı, bir de attırdı. Tadic'in üzerinde çok fazla baskı vardı ama Sırp yıldız sakinliğini korudu ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Tadic'le bu yaz Beşiktaş da ilgilenmiş ancak o, şehrin Asya yakasına gitmeye karar vermişti." Fransız basınından So Foot ise şu sözleri sarf etti: "Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'nin yüzü güldü. G.Saray'ın gol farkıyla önünde liderliğini korumaya devam etti."
BÜYÜK DZEKO!
Bosna Hersek medyasından Reprezentacija "BüyükDzeko bir gol daha attı, büyük derbideFenerbahçe sevindi" dedi. İtalyan Tuttomercato, "Edin Dzeko'nun takımıBeşiktaş'ı yendi. Galatasaray'ı geçip liderliğeyükseldi" yorumunu yaptı. Szymanski'nin ülkesi Polonya'dan Sports, "Szymanski birkez daha etkileyici bir performans sergiledi.Harika bir gol attı. Hocasının verdiği özelgörevdeki rolünü mükemmel bir şekildeyerine getirdi" ifadelerini kullandı.
CRESPO MÜJDEYİ VERDİ F.Bahçe'nın Portekizli orta sahası Miguel Crespo, dün güzel haberi takipçileriyle paylaştı... 27 yaşındakifutbolcu, eşi Adriana Catarina'nınhamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayarak, "1+1=3" mesajını yazdı ve artık 3 kişi olacaklarını vurguladı.