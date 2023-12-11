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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Bu ikili tutulmaz

Samet YÜKSEL
Bu ikili tutulmaz

Scoutlar, Beşiktaş derbisinde Kanarya’nın iki yıldızını yakın takipteydi. Avrupalılar, iki oyuncunun her hareketini not alırken, “Fenerbahçe istese de bu futbolcuları elinde tutamaz” yorumları yapıldı

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki iki ismi Sebastian Szymanski ile Ferdi Kadıoğlu, performanslarıyla yıldızlarını parlatıyor. Geçen sezon da Avrupa kulüplerinin takibinde olan Ferdi, Başkan Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşa, ondan sonra git" sözleriyle kalmaya ikna olmuştu. Bu sezon 21 resmi maçta 1803 dakika süre alan Ferdi, 1 gol-3 asistle oynadı. Sarı-lacivertli takıma Dinamo Moskova'dan gelen Polonyalı Szymanski ise 26 resmi karşılaşmada 1743 dakika süre alırken 11 gol-10 asistle takımı sırtladı. Beşiktaş derbisinde Arsenal ile B.Dortmund; Szymanski için, Napoli ile Sevilla da Ferdi için tribündeydi. 4 kulübün scoutları maç boyunca not tutarken, "Fenerbahçe'nin bu iki yıldızı elinde tutması imkânsız" yorumları yapıldı. Sarı-lacivertli yönetim, iki futbolcu için gelen nabız yoklamalarına, "Ocak ayında satacak oyuncumuz yok" diyerek kapıyı kapalı tutsa da yaz dönemi bir hayli ateşli geçecek gibi görünüyor. Szymanski'nin sözleşmesi 2027, Ferdi'ninki de 2026'da bitiyor.

ARDA GÜLER DE ONA HAYRAN!
Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisindeki performansıyla sadece taraftardan değil, meslektaşlarından da alkış aldı. 82 kez topla buluşan, 47 pas veren ve bunda yüzde 83'lük isabet sağlayan milli futbolcu, 4 defa da top kaptı. Maç sonrası karşılaşmadan fotoğraflarını, "Bu derbi galibiyeti muhteşem taraftarımıza armağan olsun" notuyla paylaştı. Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler bu fotoğrafa, "Tebrikler makinaaa" yorumu yaptı. Sarı-lacivertli takımdan Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun ise oyuncuya bonservis bedeli biçti: "40 milyon Euro." 7 hafta sonra sahalara dönen Fenerbahçeli Djiku'nun yorumu ise "What a player" (Ne oyuncu ama) oldu.



TADİC SAKİN KALDI KAHRAMAN OLDU
BEŞİKTAŞ-Fenerbahçe derbisine Avrupa basını da büyük ilgi gösterdi. Her iki takımda forma giyen yabancı futbolcuların ülkelerinde maç yer bulurken, sarı-lacivertli takıma övgü vardı. Hırvat basınından Jutarnji, "Fenerbahçe, deplasmanda dominant oyunuyla kazandı. Livakovic sadece penaltıdan bir gol yedi" ifadelerini kullandı. Sırp basınından Blic, Tadic'in performansını öne çıkardı: "İstanbul derbisinin kahramanı Dusan Tadic oldu. Bir gol attı, bir de attırdı. Tadic'in üzerinde çok fazla baskı vardı ama Sırp yıldız sakinliğini korudu ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Tadic'le bu yaz Beşiktaş da ilgilenmiş ancak o, şehrin Asya yakasına gitmeye karar vermişti." Fransız basınından So Foot ise şu sözleri sarf etti: "Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'nin yüzü güldü. G.Saray'ın gol farkıyla önünde liderliğini korumaya devam etti."

BÜYÜK DZEKO!
Bosna Hersek medyasından Reprezentacija "Büyük Dzeko bir gol daha attı, büyük derbide Fenerbahçe sevindi" dedi. İtalyan Tuttomercato, "Edin Dzeko'nun takımı Beşiktaş'ı yendi. Galatasaray'ı geçip liderliğe yükseldi" yorumunu yaptı. Szymanski'nin ülkesi Polonya'dan Sports, "Szymanski bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi. Harika bir gol attı. Hocasının verdiği özel görevdeki rolünü mükemmel bir şekilde yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

CRESPO MÜJDEYİ VERDİ
F.Bahçe'nın Portekizli orta sahası Miguel Crespo, dün güzel haberi takipçileriyle paylaştı... 27 yaşındaki futbolcu, eşi Adriana Catarina'nın hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayarak, "1+1=3" mesajını yazdı ve artık 3 kişi olacaklarını vurguladı.

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Bu ikili tutulmaz
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