Maç öncesi, "Kazanamıyorsak, kaybetmeyelim" dediği için taraftarının tepkisini çeken Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbi sonrası ise kendilerine yakışmayan bir sonuç aldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Teknik konularla ilgili konuşmak istemiyorum. İlk devrede oynadığımız oyun bize hiç yakışmadı. Maalesef bu bölümde istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. İkinci yarıda birazcık daha oyuna ortak olmaya çalıştık. Golü de bulduk. Bu akşam bu kadarını başarabildik" dedi.

ÖZÜR DİLİYORUZ

Mağlubiyetin nedenlerini kendi içlerinde değerlendireceklerini kaydeden Kartal, "Bu maçı kapatıp önümüze bakmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Sezonun bitmesine çok maç var. Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor, bu sene de biz olabiliriz. G.Saray ile 6 puan fark var. Kapanmayacak bir fark değil" ifadelerini kulandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör