Bu paraya değer

Fenerbahçe,Arjantin ekibi Boca Juniors'tan renklerine kattığı Cristian Medina'ya kavuşmak için ocak ayını bekliyor… Oyuncunun serbest kalma bedelinin ödenmesine rağmen bu transfer için beklenmesine tepkiler olsa da Arjantin Kulübü, Fenerbahçe'ye gösterdiği anlayış nedeniyle teşekkür mesajı yayınladı.İşte anlattıkları:Medina,Çok iyi top hakimiyetivar. Uzaktan şutları atmaktankaçınmaz ve isabetlivuruşlar görebilirsiniz.Dikine oynar ve sürekliolarak hücumu düşünür.Boca kulübününaltyapısından doğmuş biroyuncu olduğu için ortayakoyduğu gelişimle taraftarların sevgilisioldu. Röportaj vermekten çekinmesinerağmen, basınla ilişkileriiyidir.Sözleşmesiolduğu için kulüpgitmesini istemedi.15 milyon Euro onunçıkış şartıydı ve bu parayadeğer bir oyuncu.LUCAS Gatti, Medina'nın Arjantin Milli Takımı'na da göz kırptığını belirtip şunları söyledi: "Henüz Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni tarafından çağrılmadı ancak dikkate alınıyor. Hocanın geniş listesinde olduğunu biliyoruz. Medina'nın oynadığı pozisyonda çok tecrübeli ve kaliteli isimler olduğu için oynaması zor görünüyor ama gelecek ay kadroya davet alabilir. Paris Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin 23 yaş altı takımında forma giydi.