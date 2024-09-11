Fenerbahçe, 15 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla
Arjantin ekibi Boca Juniors'tan renklerine kattığı Cristian Medina'ya kavuşmak için ocak ayını bekliyor… Oyuncunun serbest kalma bedelinin ödenmesine rağmen bu transfer için beklenmesine tepkiler olsa da Arjantin Kulübü, Fenerbahçe'ye gösterdiği anlayış nedeniyle teşekkür mesajı yayınladı. Biz de hem on numara hem de orta sahanın sağında görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcuyu Boca Juniors muhabiri Arjantinli Lucas Gatti'ye sorduk.
İşte anlattıkları:
'DİKİNE OYNAR, HEP HÜCUMU DÜŞÜNÜR'
Medina, merkez orta sahada oyunu iki yönlü oynar. Tercihen sağda olmak üzere sağ iç orta saha oyuncusu olarak görev yapabiliyor.
Çok iyi top hakimiyeti
var. Uzaktan şutları atmaktan
kaçınmaz ve isabetli
vuruşlar görebilirsiniz.
Dikine oynar ve sürekli
olarak hücumu düşünür.
Boca kulübünün
altyapısından doğmuş bir
oyuncu olduğu için ortaya
koyduğu gelişimle taraftarların sevgilisi
oldu. Röportaj vermekten çekinmesine
rağmen, basınla ilişkileri
iyidir. Her zaman antrenörünün söylediklerine yatkındı ve bu nedenle de hiçbir sorun yaşamadı.
Sözleşmesi
olduğu için kulüp
gitmesini istemedi.
15 milyon Euro onun
çıkış şartıydı ve bu paraya
değer bir oyuncu.
MEVKİSİNDEKİ İSİMLER GÜÇLÜ
LUCAS Gatti, Medina'nın Arjantin Milli Takımı'na da göz kırptığını belirtip şunları söyledi: "Henüz Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni tarafından çağrılmadı ancak dikkate alınıyor. Hocanın geniş listesinde olduğunu biliyoruz. Medina'nın oynadığı pozisyonda çok tecrübeli ve kaliteli isimler olduğu için oynaması zor görünüyor ama gelecek ay kadroya davet alabilir. Paris Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin 23 yaş altı takımında forma giydi.