Bu yola baş koyduk şampiyon olacağız

Dokuz yıldır süren şampiyonluk hasretine son vermek istediklerini söyleyen İsmail Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık bu şampiyon olamamanın verdiği sıkıntıyı geride bırakıp şampiyon olmak, bütün kupalara talip olmak istiyoruz.Çağrımdır, yükseliş ateşini yaktım, sıra sizde. Vakit tek yumruk olma vaktidir. Allah'ın izniyle bu sezon şampiyonuz."F.Bahçe dün teknik direktör İsmail Kartal için imza töreni düzenledi. Törene Başkan Ali Koç da katıldı. Kartal, "Ekibimle trendi takip ettik. Bazılarını yurt dışına gönderdim. Teknik-taktik analiz yaptık. Olaya hakimiz" diye konuştu.sorusunu da yanıtlayan İsmail Kartal, "Taraftarların memnun olacağı, takımın yükünü hafifletecek, takımı başarıya götürecek çok önemli transfer hamlelerimiz var ama birçok zorluk var. Kimse merak etmesin, kimsenin kaygısı olmasın. Fenerbahçe'ye yakışır transferler için çalışıyoruz. Savunmaya, orta alana ve hücum hattına; üç bölgeye de oyuncu olacağız. Kaleci transferi şu an gündemimizde yok" diye konuştu.F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'ın imza töreninde Arda Güler'in transferi hakkında açıklama yaptı: "F.Bahçe taraftarını, Arda'nın transferiyle ilgili bilgilendirme borcum var. Süreç bitince her şeyi anlatacağım. Sadece F.Bahçe taraftarı değil, deplasmana gittiğimiz şehirlerde de ne kadar sevildiğini, sempatiye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Arda'nın bu kadar istenmesi Türk futbolunun gururudur.Net bir şey söyleyebilirim; Arda, Fenerbahçe'de kalmayacak.Çok güzel teklifler de oldu burada kalması için ama kendisi istemiyor. Saygı duymak lazım."