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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Bu yola baş koyduk şampiyon olacağız

Samet YÜKSEL
Bu yola baş koyduk şampiyon olacağız
Dokuz yıldır süren şampiyonluk hasretine son vermek istediklerini söyleyen İsmail Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık bu şampiyon olamamanın verdiği sıkıntıyı geride bırakıp şampiyon olmak, bütün kupalara talip olmak istiyoruz. Hep birlikte, bir ekip olduğumuz sürece en güzel şekilde sezonu bitireceğimize kalpten inanıyorum. Ekibimle bu yola baş koyduk. Bu camia ne kadar güçlü olduğunu tekrar hatırlayacak. Çağrımdır, yükseliş ateşini yaktım, sıra sizde. Vakit tek yumruk olma vaktidir. Allah'ın izniyle bu sezon şampiyonuz."

'TRENDİ TAKİP ETTİK, HAKIMIZ'
F.Bahçe dün teknik direktör İsmail Kartal için imza töreni düzenledi. Törene Başkan Ali Koç da katıldı. Kartal, "Ekibimle trendi takip ettik. Bazılarını yurt dışına gönderdim. Teknik-taktik analiz yaptık. Olaya hakimiz" diye konuştu.

ÜÇ BÖLGEYE DE TRANSFER SÖZÜ
Transfer sorusunu da yanıtlayan İsmail Kartal, "Taraftarların memnun olacağı, takımın yükünü hafifletecek, takımı başarıya götürecek çok önemli transfer hamlelerimiz var ama birçok zorluk var. Kimse merak etmesin, kimsenin kaygısı olmasın. Fenerbahçe'ye yakışır transferler için çalışıyoruz. Savunmaya, orta alana ve hücum hattına; üç bölgeye de oyuncu olacağız. Kaleci transferi şu an gündemimizde yok" diye konuştu.

'ARDA GÜLER BİZİ İSTEMEDİ TARAFTARI BİLGİLENDİRECEĞİM'
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'ın imza töreninde Arda Güler'in transferi hakkında açıklama yaptı: "F.Bahçe taraftarını, Arda'nın transferiyle ilgili bilgilendirme borcum var. Süreç bitince her şeyi anlatacağım. Sadece F.Bahçe taraftarı değil, deplasmana gittiğimiz şehirlerde de ne kadar sevildiğini, sempatiye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Arda'nın bu kadar istenmesi Türk futbolunun gururudur. İstenmek önemli ama yer ve zaman da çok önemli. Net bir şey söyleyebilirim; Arda, Fenerbahçe'de kalmayacak. Çünkü kalmak istemiyor. Çok güzel teklifler de oldu burada kalması için ama kendisi istemiyor. Saygı duymak lazım."

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Bu yola baş koyduk şampiyon olacağız
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