Bunlara nefes aldırmayın

Yüksek Divan Kurulu dün yapılırken başkan Ali Koç, açıklamaları ile toplantıya damga vurdu. Eski hakem Cüneyt Çakır'ın gözüktüğü ve yanında bir hakemin daha olduğu belirtilen fotoğrafı da Divan üyeleriyle paylaşan Koç'tan satır başları şu şekilde...adamlara nefes aldırmayın. Nerede görürseniz tepki gösterin. AVM'de görseniz tepki gösterin, fotoğraflarını çekin. İzmir, Urla'da bir kahvaltı fotoğrafı çekildi. Kim bunlar?F.Bahçeliler böyle davranın.Hakem Grubu' olayını UEFA'ya, IFAB'a şikâyet edeceğiz. Sahte rapor alan adamdan nasıl adil maç yönetmesini bekleyeceğiz?Kartal'ı PFDK'ya kim sevk etti!Kim sevk etti kardeşim! Cevabını vermek zorundasınız!beri garipsediğim bir adam var; Burçin Keskin. Bu arkadaş 2 kere kovuldu TFF'den, bir kulübe yakın olduğu için devamlı itiliyor.camiasında terör estirilmiş. Ankara, Antalya gibi bölgelerdeki hakemler hata yaparsa büyük cezalar alıyor. İzmir hakemleri hata yapsa da ceza almıyor.vardı hatırlarsınız.Biliyorsunuz Tolga Özkalfa da dişçi.özür borcum var. Sayın Ferhat Gündoğdu bir 8 Mart operasyonu yaptı. Bu operasyona en büyük tepki verenlerden biri bizdik. Galiba haklıymış demiştim, şimdi net haklı diyorum. Özür diliyorum.MHK Başkanı Serdar Tatlı, TFF'ye bir mektup bırakıyor. İçeriğini TFF'den bilen yok. 3 hakemden bahsediyor,diyor. Ben biliyorum bu hakemleri.Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun karakteri zayıf. Bu bir gerçek, yorum değil, bu bilgi. Bu arkadaş mevki, makam seviyor.TFF Başkanı'nın cesareti yok. Benimle ilgili, Lale Orta ile ilgili, başka konularla ilgili birçok iddia oldu.FenerbahçeDenetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 dönemindeki mali tabloyu açıkladı. Kulübün varlıklar toplamının 2 milyar 760 milyon TL olduğunu belirten Vodina, net gelirin 1 milyar 533 milyon TL, giderlerin 1 milyar 764 milyon TL olduğunu duyurup dönem zararının 570 milyon TL olduğunu ifade etti.adama diyorlar ki 'Çık bir şeyler yayınla, çık belge yayınla.' Biri Lale Orta'nın bana yolladığı videolar, saat veriyor, girdi, çıktı diyor, 12 hakem diye bir şeyden bahsediyor. Kim bu 12 hakem? Belki aldatmışlar bunu, hemen inanmış. Bahsettiği 2 konu var belge diye.Geçen gün denk geldik.Doğruyu söylemiyor. Yahu biz neyle mücadele ediyoruz.F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un konuşması sırasında sarılacivertli kulübün efsane ismi Ogün Altıparmak'ın sözü ortalığı karıştırdı. Koç konuşurken "G.Saraylı eniştene sor (İnan Kıraç)" ifadelerini kullanan Altıparmak'a çok kızan başkan, "Ağabey seni dışarı çıkartırım. Sizin gibi F.Bahçeliler varken bu kulübü tabii dibe çekerler" dedi. Gerginlik, diğer üyelerin araya girmesi ile sona erdi.