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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Bunlara nefes aldırmayın

Samet YÜKSEL
Bunlara nefes aldırmayın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Yüksek Divan Kurulu’nda 3 saat konuşurken futbol dünyasını yerinden oynatacak ifadeler kullandı

F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu dün yapılırken başkan Ali Koç, açıklamaları ile toplantıya damga vurdu. Eski hakem Cüneyt Çakır'ın gözüktüğü ve yanında bir hakemin daha olduğu belirtilen fotoğrafı da Divan üyeleriyle paylaşan Koç'tan satır başları şu şekilde...
BU adamlara nefes aldırmayın. Nerede görürseniz tepki gösterin. AVM'de görseniz tepki gösterin, fotoğraflarını çekin. İzmir, Urla'da bir kahvaltı fotoğrafı çekildi. Kim bunlar? Yok Erden Timur değil. İki hakem. Biri Cüneyt Çakır. Bu fotoğrafı koyuyorum. Bilin. Ensenizdeyiz. F.Bahçeliler böyle davranın.
'İZMIRLI Hakem Grubu' olayını UEFA'ya, IFAB'a şikâyet edeceğiz. Sahte rapor alan adamdan nasıl adil maç yönetmesini bekleyeceğiz?
İSMAIL Kartal'ı PFDK'ya kim sevk etti! Danışman mı sevk etti! Resmi Hukuk Müşaviri mi sevk etti! Kim sevk etti kardeşim! Cevabını vermek zorundasınız!
GELDIĞINDEN beri garipsediğim bir adam var; Burçin Keskin. Bu arkadaş 2 kere kovuldu TFF'den, bir kulübe yakın olduğu için devamlı itiliyor. Bir kez alkollü şekilde TFF'nin arabasını pert ediyor. Bumerang gibi, atıyorsun geri geliyor.




'MHK BAŞKANI AHMET İBANOĞLU'NUN KARAKTERİ ZAYIF'
HAKEMLİK camiasında terör estirilmiş. Ankara, Antalya gibi bölgelerdeki hakemler hata yaparsa büyük cezalar alıyor. İzmir hakemleri hata yapsa da ceza almıyor.
UILENBERG vardı hatırlarsınız. Adamı kafalamışlar, bedava diş tedavisi falan... Biliyorsunuz Tolga Özkalfa da dişçi.
BİR özür borcum var. Sayın Ferhat Gündoğdu bir 8 Mart operasyonu yaptı. Bu operasyona en büyük tepki verenlerden biri bizdik. Galiba haklıymış demiştim, şimdi net haklı diyorum. Özür diliyorum.
ESKİ MHK Başkanı Serdar Tatlı, TFF'ye bir mektup bırakıyor. İçeriğini TFF'den bilen yok. 3 hakemden bahsediyor, 'kesinlikle maç verilmemeli' diyor. Ben biliyorum bu hakemleri. Sayın Büyükekşi, bu mektubu gördünüz mü? Paylaşmanıza engel bir durum var mı?
MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun karakteri zayıf. Bu bir gerçek, yorum değil, bu bilgi. Bu arkadaş mevki, makam seviyor.
"SANIRIM TFF Başkanı'nın cesareti yok. Benimle ilgili, Lale Orta ile ilgili, başka konularla ilgili birçok iddia oldu. Cesur insan dibine iner! Defalarca başvurduk, çağırın ifadeye dedik ama tık yok. Etik Kurulu çalışacak deniyor ama göstermelik mi olacak bilmiyoruz.

BORÇ 8 MİLYAR 276 MİLYON TL
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 dönemindeki mali tabloyu açıkladı. Kulübün varlıklar toplamının 2 milyar 760 milyon TL olduğunu belirten Vodina, net gelirin 1 milyar 533 milyon TL, giderlerin 1 milyar 764 milyon TL olduğunu duyurup dönem zararının 570 milyon TL olduğunu ifade etti. Kulübün toplam borcu ise 8 milyar 276 milyon TL olarak açıklandı.

GÖNDERDİN Mİ DEDİM, 'EE ÜÜ' YAPIYOR
"BU adama diyorlar ki 'Çık bir şeyler yayınla, çık belge yayınla.' Biri Lale Orta'nın bana yolladığı videolar, saat veriyor, girdi, çıktı diyor, 12 hakem diye bir şeyden bahsediyor. Kim bu 12 hakem? Belki aldatmışlar bunu, hemen inanmış. Bahsettiği 2 konu var belge diye. Mahkemeye gidiyorum. İtibar saldırısı var! Geçen gün denk geldik. 'Gönderdin mi' dedim. 'Ee üü' yaptı. Doğruyu söylemiyor. Yahu biz neyle mücadele ediyoruz. Seni Selahattin Baki'ye vereyim, bak ne yapar!"

OGÜN AĞABEY SENİ SALONDAN ÇIKARTIRIM
F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un konuşması sırasında sarılacivertli kulübün efsane ismi Ogün Altıparmak'ın sözü ortalığı karıştırdı. Koç konuşurken "G.Saraylı eniştene sor (İnan Kıraç)" ifadelerini kullanan Altıparmak'a çok kızan başkan, "Ağabey seni dışarı çıkartırım. Sizin gibi F.Bahçeliler varken bu kulübü tabii dibe çekerler" dedi. Gerginlik, diğer üyelerin araya girmesi ile sona erdi.

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