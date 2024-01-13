Çağlar’ı da alalım!

Sezonun ilk yarısını G.Saray'ın 2 puan önünde lider bitiren F.Bahçe, ara transferde yapacağı takviyelerle özlediği şampiyonluğa daha da yaklaşmanın peşinde. Savunma hattını Bonucci ile güçlendiren Kanarya, bunu yeterli bulmadı ve Çağlar Söyüncü için de atağa kalktı.Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Çağlar, mayıs ayına kadar düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmeyi hedeflerken, EURO 2024'e de fizik olarak hazır gitmenin peşinde. Sarı-lacivertliler ise Çağlar'a forma garantisi sözü vererek oyuncuyu ikna etmeyi düşünüyor.Fenerbahçe yönetimi, futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. İspanyol ekibi, Kanarya'nın teklifine sıcak bakarken Çağlar'ın kararı bu transfer için etkili olacak.1- Kariyerine Bosna ekibi Foca'da başlayan oyuncu, 2014'te ise Verona forması ile İtalya Ligi'ne adımını attı...2- Empoli döneminde kariyer zirvesi yapan ve 8.6 milyon Euro'ya Milan'ın yolunu tutan Krunic, milli takımının da değişilmez isimlerinden biri oldu.3- Edin Dzeko ile birlikte Bosna Milli Takımı'nın kaptanlığını da üstleniyor...4- Orta sahada hem ön libero hem de hücuma dönük olarak da oynayabilen Krunic, forvet arkası ve sağ kanat olarak da joker görevi görüyor.5- Sırtındaki sakatlık nedeniyle Krunic, 1 Ocak'tan bu yana Milan forması giyemedi ancak sorunun ciddi olmadığı öğrenildi.