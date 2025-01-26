Cankurtaran

Geçtiğimiz günlerde üst adalesinde yırtık tespit edilen kaleci Dominik Livakovic, bu sezon içinde ikinci kez aynı yerden problem yaşadı. Ligin en az gol yiyen eldivenini kaybetmesine üzülen Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, takım arkadaşının yokluğunu aratmadı. Büyük fedakârlık göstererek Eyüpspor maçına iğneyle çıkan milli file bekçisi, sonrasında ligde Hatayspor (2-1), Adana Demirspor (4-0) ve Avrupa'da Lyon (0-0) maçlarında alınan puanlarda büyük pay sahibiydi. Fransız ekibi karşısında Avrupa Ligi'nde haftanın en çok kurtarış (8) yapan kalecisi olurken en iyi ilk 11'e de girmeyi başardı.

KALESİNİ 2 KEZ GOLE KAPATTI

Zor süreçte 4 maçta oynayan İrfan Can, kalesine isabet eden 14 şutun 12'sinde başarılı oldu ve yüzde 86 kurtarış değeri tutturdu. Ağlarında gördüğü 2 golü, Eyüp ve Hatay'dan yedi. Lyon ve Adana Demir'e karşı filelerini rakiplerine 2 defa kapattı.