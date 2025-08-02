Cengiz Ünder şoku! Listeye alınmadı

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 6 Ağustos Çarşamba günü Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Bonservisiyle alınanile yeni transferlervelisteye eklenirken, kampın gözdesi olduğu konuşulan Cengiz Ünder'in kadroya girememesi dikkat çekti. Sakatlığını atlatan ve takımda geleceği tartışılanda Avrupa'ya yazıldı.Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Emre Mor.