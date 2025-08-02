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Giriş Tarihi: 2.8.2025

Cengiz Ünder şoku! Listeye alınmadı

Cengiz Ünder şoku! Listeye alınmadı
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 6 Ağustos Çarşamba günü Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Bonservisiyle alınan Milan Skrinar ile yeni transferler Archie Brown, Nelson Semedo ve Jhon Duran listeye eklenirken, kampın gözdesi olduğu konuşulan Cengiz Ünder'in kadroya girememesi dikkat çekti. Sakatlığını atlatan ve takımda geleceği tartışılan Talisca da Avrupa'ya yazıldı. Liste dışı kalan 10 isim şöyle: Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Emre Mor.
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Cengiz Ünder şoku! Listeye alınmadı
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