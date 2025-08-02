Cengiz Ünder şoku! Listeye alınmadı

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 6 Ağustos Çarşamba günü Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Bonservisiyle alınan Milan Skrinar
ile yeni transferler Archie Brown, Nelson Semedo
ve Jhon Duran
listeye eklenirken, kampın gözdesi olduğu konuşulan Cengiz Ünder'in kadroya girememesi dikkat çekti. Sakatlığını atlatan ve takımda geleceği tartışılan Talisca
da Avrupa'ya yazıldı. Liste dışı kalan 10 isim şöyle:
Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Emre Mor.