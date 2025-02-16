Cengiz’e kulüp bulundu! ABD’ye gidiyor

Fenerbahçe'nin büyük beklentiyle transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yaşatan kanat oyuncusu Cengiz Ünder kariyerine Amerika'da devam etmeye hazırlanıyor. Sarılacivertliler, tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda MLS ekiplerinden Los Angeles FC ile anlaşmaya vardı. 1.2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek olan MLS takımı, sezon sonunda oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katma hakkına da sahil olacak. Ayrıca iki kulüp oyuncunun maaşını ortak ödeyecek. Bavulunu hazırlayan 27 yaşındaki kanat, vize işlemleri tamamlanır tamamlanmaz ABD'ye uçacak.

BEŞİKTAŞ'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

ARA transfer döneminde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Cengiz Ünder'in transferi gündeme gelmiş ancak görüşmeler basına yansıyınca siyah-beyazlı futbolseverler tepki göstermişlerdi. Beşiktaş yönetimi de taraftarını karşısına almamak için oyuncuyu getirmekten vazgeçti.