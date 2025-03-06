Çeyrek final aşkıyla sahada

Türkiye'nin
Avrupa'da yoluna devam eden tek takımı olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek. Bu sezon 3 kulvarda 18 karşılaşmayı kaybetmeyen (13G-5B) ve Avrupa kupalarında Kadıköy'de son 21 maçın 15'ini kazanan (4B-2M) sarılacivertlilerde hedef, taraftarının desteğiyle ilk maçta tur için gerekli skoru alıp 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak rövanşa rahat gitmek ve çeyrek finali garantilemek.
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Fred ve Osayi'nin yerine Mert Müldür ve Amrabat'ın forma giymesi bekleniyor.
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği 20.45'te başlayacak maç TRT 1'den yayınlanacak.