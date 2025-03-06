Çeyrek final aşkıyla sahada

Avrupa'da yoluna devam eden tek takımı olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek. Bu sezon 3 kulvarda 18 karşılaşmayı kaybetmeyen (13G-5B) ve Avrupa kupalarında Kadıköy'de son 21 maçın 15'ini kazanan (4B-2M) sarılacivertlilerde hedef, taraftarının desteğiyle ilk maçta tur için gerekli skoru alıpFenerbahçe'de sarı kart cezalısıİspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği 20.45'te başlayacak maç TRT 1'den yayınlanacak.