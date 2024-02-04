Çift forvete 3’lü stoper!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Maça iyi ve baskılı başladık.. Bunları değerlendiremedik. 1-0 başladık ikinci yarıya, içeride ikinci, üçüncü golü atmak için plan yaptık. Sergen Hoca da hamle yaparak oyunu dengeledi. Kompakt kalarak ikinci golü bulduk ve maçı kazandık. Çağlar ilk maçı olmasına rağmen güzel bir performans sergiledi. Rakip çift santrfora dönünce biz de 3 stoperle oynadık son bölümde. 2. golü de attıktan sonra maç orada bitti zaten.Antalyaspor Kulübü ve MAKSAT Arama Kurtarma Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen "Oyuncağını Getir, Çocukları Sevindir" projesi kapsamında depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere karşılaşma öncesinde sahaya taraftarlarca peluş oyuncaklar atıldı.SARI-LACIVERTLİLERDE Lazio'yu son dakikada reddeden Ryan Kent, Antalya deplasmanına götürülmesine rağmen maç kadrosuna alınmadı. Yönetimin, oyuncunun kendisine gelen birçok teklifi geri çevirerek kulübe zorluk çıkarmasından rahatsız olduğu belirtildi. İngiliz futbolcunun sezonun kalan bölümünde forma bulma şansının çok az olduğu kaydedildi.LINCOLN Henrique, Aralık 2024 tarihine kadar RB Bragantino ile sözleşme imzaladı. Oyuncunun satın alma opsiyonu bonservisinin yüzde 80'ine sahip olmak kaydıyla 6 milyon Euro olarak belirlendi. Brezilyalı futbolcunun eşi Adriana Muller ise Ankaragücü'nü istemediğine dair iddialara, "Tanrı biliyor ki istemiştim. Uzaktan da olsa onlar için dua edeceğim" yanıtını verdi.