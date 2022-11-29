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Giriş Tarihi: 29.11.2022

Çocuklar ölmesin

SUAT UMURHAN
Çocuklar ölmesin

F.Bahçe’nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Dünya Kupası’nda kazanacağı tüm parayı çocukları yaşatmak için harcayacak

Ekvador forması ile iki maçta 3 gol atarak Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Fenerbahçeli Enner Valencia, kendisini çocuklara adadı. Turnuvada gol krallığına yürüyen deneyimli oyuncu, ülkesinin Esmeralda bölgesindeki (Kolombiya sınırı) çocuk ölümlerine karşı kampanya başlatmaya hazırlanıyor. San Lorenzo doğumlu olan, terör olaylarını kendisi ve ailesi sürekli yaşayan Valencia, F.Bahçe'ye imza attığında da kız kardeşi fidye için kaçırılmıştı. Esmeralda bölgesinde günde 100 bin kişiden 64'ü hayatını kaybederken, Kolombiya sınırındaki bu bölge uyuşturucu ticaretinin dünyada en çok yapıldığı güzergahlardan biri olarak biliniyor. Valencia'nın FIFA, sponsorlar ve ülke federasyonundan gelecek tüm primleri bu bölgedeki çocuk ölümlerini durdurmak için harcayacağı öğrenildi. 33 yaşındaki golcünün, turnuvadan en az 150 bin Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

TORINO'NUN HOCASI ROSSİ'Yİ ÇOK İSTİYOR
FENERBAHÇE'DE forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'ye, İtalyan ekibi Torino talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino Teknik Direktörü Ivan Juric'in, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ve Rossi'nin İtalyan pasaportunun bulunmasından dolayı transfer için öncelikli tercihlerde bulunduğu öne sürüldü. Rossi, bu sezon 12 lig maçında 3 gol atıp, 2 de asist yaptı.

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Çocuklar ölmesin
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