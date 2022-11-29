Çocuklar ölmesin

kvador forması ileKatar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Fenerbahçeli Enner Valencia, kendisini çocuklara adadı.San Lorenzo doğumlu olan, terör olaylarını kendisi ve ailesi sürekli yaşayan Valencia, F.Bahçe'ye imza attığında da kız kardeşi fidye için kaçırılmıştı.Valencia'nın FIFA, sponsorlar ve ülke federasyonundan gelecek tüm primleri bu bölgedeki çocuk ölümlerini durdurmak için harcayacağı öğrenildi.FENERBAHÇE'DE forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'ye, İtalyan ekibi Torino talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino Teknik Direktörü Ivan Juric'in, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği vetransfer için öncelikli tercihlerde bulunduğu öne sürüldü. Rossi, bu sezon 12 lig maçında 3 gol atıp, 2 de asist yaptı.