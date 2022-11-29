Çocuklar ölmesin

F.Bahçe’nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Dünya Kupası’nda kazanacağı tüm parayı çocukları yaşatmak için harcayacak
Ekvador forması ile iki maçta 3 golatarak Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Fenerbahçeli Enner Valencia, kendisini çocuklara adadı. Turnuvadagol krallığına yürüyen deneyimlioyuncu, ülkesinin Esmeraldabölgesindeki (Kolombiya sınırı)çocuk ölümlerine karşı kampanyabaşlatmaya hazırlanıyor. San Lorenzo doğumlu olan, terör olaylarını kendisi ve ailesi sürekli yaşayan Valencia, F.Bahçe'ye imza attığında da kız kardeşi fidye için kaçırılmıştı. Esmeraldabölgesinde günde 100 bin kişiden64'ü hayatını kaybederken,Kolombiya sınırındaki bu bölgeuyuşturucu ticaretinin dünyadaen çok yapıldığıgüzergahlardanbiri olarak biliniyor. Valencia'nın FIFA, sponsorlar ve ülke federasyonundan gelecek tüm primleri bu bölgedeki çocuk ölümlerini durdurmak için harcayacağı öğrenildi. 33 yaşındaki golcünün,turnuvadan en az 150 bin Eurogelir elde etmesi bekleniyor.
TORINO'NUN HOCASI ROSSİ'Yİ ÇOK İSTİYOR
FENERBAHÇE'DE forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'ye, İtalyan ekibi Torino talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino Teknik Direktörü Ivan Juric'in, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ve Rossi'ninİtalyan pasaportununbulunmasındandolayı transfer için öncelikli tercihlerde bulunduğu öne sürüldü. Rossi, bu sezon 12 lig maçında 3 gol atıp, 2 de asist yaptı.