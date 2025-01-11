Çocukların yüzünü güldürdü

Kupa maçının sonunda Kasımpaşa'nın U19 seviyesindeki oyuncularını etrafına toplayarak moral konuşması yapan Jose Mourinho, tribündeki küçük taraftarları da unutmadı. Karşılaşmanın bitiminde çocukların yanına kadar gidip fotoğraf çektiren F.Bahçe Teknik Direktörü, istekleri de geri çevirmedi ve bir çocuğa eşofman üstünü, bir başkasına ise polarını hediye ederek jest yaptı.

JOSE BİR YERE GİTMİYOR!

ADA'da manşetlerden düşmeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili son iddia The Sun gazetesinden gelmişti. Haberde, Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group'un, Sean Dyche ile yolları ayırması halinde yerine Portekizli hocayı düşündüğü kaydedildi. Ancak başarılı çalıştırıcının Türkiye'den ayrılmak gibi bir gündeminin olmadığı ve şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceği ifade edildi.