Conte reddetti, Pioli rapor hazırlayacak!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren F.Bahçe'nin listesinde Antonio Conte, Stefano Pioli, Lucien Favre, Maurizio Sarri gibi isimler bulunuyor. Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco'nun, Conte ile bir görüşme gerçekleştirdiği ancak olumsuz yanıt aldığı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, Napoli ile anlaştığını söyleyerek 6 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiği öğrenildi.
Fenerbahçeli yetkililer, sezon sonunda Milan'la yollarını ayıracak Pioli ile masaya oturdu. 58 yaşındaki teknik adamın sarılacivertliler için bir rapor hazırlayacağı kaydedildi.