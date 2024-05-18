Conte reddetti, Pioli rapor hazırlayacak!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren F.Bahçe'nin listesinde Antonio Conte, Stefano Pioli, Lucien Favre, Maurizio Sarri gibi isimler bulunuyor. Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco'nun, Conte ile bir görüşme gerçekleştirdiği ancak olumsuz yanıt aldığı belirtildi.Fenerbahçeli yetkililer, sezon sonunda Milan'la yollarını ayıracak Pioli ile masaya oturdu. 58 yaşındaki teknik adamın sarılacivertliler için bir rapor hazırlayacağı kaydedildi.