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Giriş Tarihi: 20.8.2024

Crespo bedavaya gitti

Crespo bedavaya gitti
Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile yollarını ayırdı. Portekizli'nin sözleşmesi feshedildi ve takımdan bonservissiz bir şekilde ayrıldı. Deneyimli orta saha, Başakşehir ile anlaşma sağlarken 3 yıllık resmi imzalar da atıldı. Fenerbahçe, şu an için piyasa değeri 4 milyon Euro olan Crespo'yu 2021 yılında 1.5 milyon Euro karşılığında Estoril'den kadrosuna katmıştı. Oyuncu sonrasında Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile Süper Lig'de 56 maça çıkarken 4 gol-5 asistlik katkı verdi.
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Crespo bedavaya gitti
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