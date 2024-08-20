Crespo bedavaya gitti

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile yollarını ayırdı. Portekizli'nin sözleşmesi feshedildi ve takımdan bonservissiz bir şekilde ayrıldı. Deneyimli orta saha,Fenerbahçe, şu an için piyasa değeri 4 milyon Euro olanOyuncu sonrasında Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı. 27 yaşındaki futbolcu,