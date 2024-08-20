Crespo bedavaya gitti

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile yollarını ayırdı. Portekizli'nin sözleşmesi feshedildi ve takımdan bonservissiz bir şekilde ayrıldı. Deneyimli orta saha, Başakşehir ile anlaşma sağlarken 3 yıllık resmi imzalar da atıldı.
Fenerbahçe, şu an için piyasa değeri 4 milyon Euro olan Crespo'yu 2021 yılında 1.5 milyon Euro karşılığında Estoril'den kadrosuna katmıştı.
Oyuncu sonrasında Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile Süper Lig'de 56 maça çıkarken 4 gol-5 asistlik katkı verdi.