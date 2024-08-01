David’e dikkat!

Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin rakibini tanıyalım...Fransa Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katıldı.gibi Lille de sezona yeni bir teknik direktörle başladı.Fonseca'nın Milan'a gitmesinin ardından göreve Bruno Genesio getirildi.son yıldız adayı olarak öne çıkan24 yaşındaki Kanadalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 47 maçta 26 gol-7 asistle parlamıştı.ayrıca Premier Lig'den Chelsea ve Manchester United, Serie A'dan da Roma tarafından izleniyor.radarına giren 19 yaşındaki Leny Yoro, 62 milyon Euro'ya Manchester United'a gitti.