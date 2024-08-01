David’e dikkat!

Şampıyonlar
Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin rakibini tanıyalım...
LİLLE,
Fransa Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katıldı.
FENERBAHÇE
gibi Lille de sezona yeni bir teknik direktörle başladı.
PAULO
Fonseca'nın Milan'a gitmesinin ardından göreve Bruno Genesio getirildi. Genesio; geçiş oyununu merkezine alan, atletik takımlar kurmasıyla tanınıyor.
LILLE'IN
son yıldız adayı olarak öne çıkan Jonathan David, bitiriciliğiyle skor yükünü çekiyor.
24 yaşındaki Kanadalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 47 maçta 26 gol-7 asistle parlamıştı.
DAVID
ayrıca Premier Lig'den Chelsea ve Manchester United, Serie A'dan da Roma tarafından izleniyor.
DEVLERİN
radarına giren 19 yaşındaki Leny Yoro, 62 milyon Euro'ya Manchester United'a gitti.