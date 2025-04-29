Değişim ateşini Mourinho yaktı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kritik kararlar peş peşe geliyor. Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı alırken başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamın isteklerini harfiyen yerine getirerek önümüzdeki sezona daha güçlü girmenin peşinde. Sportif direktör Mario Branco, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho önderliğinde gönderilecek oyuncular belirleniyor. Gitmesi planlanan futbolcular hazırlanırken bu isimlerin maaş yüklerinden kurtulmak da hedefler arasında.Fenerbahçe yönetimi bu operasyonla yaklaşık 22 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulacak. Yönetim, elde edilecek bütçeyi daha az sayıda futbolcuya daha yüksek maaşlar vererek kullanmayı planlıyor.