Değişim rüzgârı!

Takımın başına dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisini getirmesine rağmen yarışta Galatasaray'ın ardında kalan Fenerbahçe, yine de hocasına güveniyor. Yeni sezonda da Jose Mourinho ile devam edecek olan Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adamın elini güçlendirecek iyi bir kadro kuracak. Yaşanacak köklü değişimde kiralık olarak takımda görev alan ve sözleşmesinin sonuna gelen isimler konusunda belirsizlik sürüyor. Kostic, Becao, Djiku, Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Dzeko, Tadic ve Livakovic an itibarıyla o futbolcular arasında yer alıyor. Yönetim, oyuncu kadrosunda hem deneyim hem de genç oyuncu dinamiğini bir araya getirecek.

İŞTE O FUTBOLCULARA BAKIŞ



1- FİLİP KOSTİC: Sol kanatta etkili olan Sırp oyuncunun geleceği, alınacak yeni isimlere göre şekillenecek. Juventus'tan kiralanan 32 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşı ve Avrupa'dan aldığı teklifler onu Fenerbahçe'den ayırabilir. Juventus, 6 milyon Euro'luk bonservis bedelinde pazarlığa yanaşmazsa oyuncunun kalması zor görünüyor.

2- RODRİGO BECAO: Durumu yapılacak stoper transferine bağlı. Brezilyalı futbolcu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle teklif gelmesi halinde gönderilecek. 2028'e kadar sözleşmesi olan oyuncu çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapattı. Geçen sezon da kas problemleri nedeniyle toplam 30 maçta forma giyememişti.

3- ALEXANDER DJİKU: 30 yaşındaki Ganalı futbolcunun durumu da Becao gibi yapılacak stoper transferiyle doğru orantılı. Fenerbahçe ile 2026 sonuna kadar sözleşmesi var. Mourinho, yeni sezonda da 3'lü stopere devam etmek isterken Yusuf Akçiçek takımda tutulacak. Skriniar ve Diego Carlos'un yeri garanti. Oosterwolde de sakatlığını atlatıp sol stoperdeki yerini alacak. Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür de rotasyonu oluşturacak.

4- OSAYİ-SAMUEL: Hızlı ve teknik bir oyuncu olan Osayi-Samuel, bu sezon sergilediği performansa rağmen, Mourinho'nun oyun tarzına uygun olup olmayacağı konusunda soru işaretleri taşıyor. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncusu ile yollarını ayıracak. Yeni transfer Mimovic, takıma monte edilecek.

5- ALLAN SAİNT-MAXİ- MİN: Jose Mourinho ile sosyal medyadan tartışan futbolcunun ayrılığı kesin gibi. Al-Ahli'den kiralanan Maximin'le yeni bir sözleşme yapılmayacak. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon bitiminde Arabistan'a dönecek. Hızlı ve çabuk olmasına rağmen istikrarsız performansı nedeniyle de beklentiyi karşılayamadı.



TADİC TEKNİK ADAMLIK İSTİYOR



6- EDİN DZEKO: 39 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'nin yeni jenerasyon kadro yapılanmasında yer almama ihtimali an itibarıyla daha yüksek durumda. Kalsa bile ideal 11 oyuncusu olmayacak. Maaşında da ciddi bir indirime gidilecek. Bu şartları kabul ederse kalacak.

7- DUSAN TADİC: 36 yaşındaki Sırp futbolcu, kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktör olmak istiyor. Ajax'tan tam da isteği gibi bir teklif aldı. Hollanda temsilcisi "Gel 1 sene oyna, sonra teknik heyete katıl" teklifinde bulundu. Tadic ise bu öneriye sıcak bakıyor.

8- DOMİNİK LİVAKOVİC: Kale bölgesinde kaliteyi en üst seviyeye çekmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki file bekçisi Livakovic için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Sarı-lacivertli kulüp, A sınıf bir yabancı kaleci transferi yapacak.



KOSTİC NE YAPTI?

Sezon başında Juventus'tan kiralanan oyuncu, 27 resmi maçta 1900 dakika süre aldı. Takıma 2 gol-7 asistlik katkı verdi. Süper Lig'de 20 maçta 1 gol-6 asistle oynadı.