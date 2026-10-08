F.Bahçe'de 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor maçının 68. dakikasında sakatlanan Asensio, bir buçuk aylık aranın ardından takıma dönmeye hazır. Milli arada Azerbaycan deplasmanında oynanan ve 2-0 kazanılan Turan Tovuz karşılaşmasında 83 dakika sahada kalan İspanyol yıldız, ortaya koyduğu performansla teknik heyeti mutlu etmişti. Geçen sezon 38 resmi maçta 13 gol-14 asistle oynayan, toplamda 27 gole katkı veren Asensio'nun teknik heyete, "Sizlere geçen seneki Asensio'yu izleteceğim. Ben hazırım" mesajı verdiği öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncu ayrıca geçen sezon Rize deplasmanında 5-2 kazandıkları maçta 2 gol-1 asistlik performans sergilediğini de hatırlatarak "Dejavu'ya hazır olun. Geçen sene Rize maçındaki gibi güzel bir başlangıç yapabilirim. Güzel bir geri dönüşe imza atmak istiyorum" dediği de belirtildi.



SON 30'DA DÜŞTÜLER

Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada rakip kalelere 16 gol gönderdi. Böylece Süper Lig'in en üretken takımı oldu. Bu goller dakikalara bölündüğünde ise dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Gollerin 9'u ilk yarıda, 7'si ikinci yarıda geldi. İlk 15 dakikada 3 gol bulan sarı-lacivertliler, 16-30 ve 31-45 dakikaları arasında da üçer kez skor üretti. Kanarya'nın en fazla gol attığı zaman dilimi 46-60. dakikalar oldu. Bu bölümde tam 4 gol geldi. Greenwood 49, Oğuz Aydın 49, Muriqi ise 47 ve 55. dakikalarda ağları havalandırdı. Özellikle Eyüpspor maçındaki dört gol, Kanarya'nın devre arasından dönüşteki etkinliğini gözler önüne serdi. İlginç ayrıntı ise 61-75. dakikalar arasında hiç gol gelmemesi. Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki 16 golünden yalnızca biri 76-90 dakika aralığında kaydedildi. O golü de Eyüpspor karşısında 80. dakikada Greenwood attı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör