Bu sezon 14 gole (8 gol-6 asist) direkt katkı yapan Boşnak forvet, Avrupa’nın 35 yaş üstü futbolcuları arasında da zirvenin tek sahibi
Son olarak Kasımpaşa engelini 2-0 ile geçen Fenerbahçe, ligde8'de 8, toplamda 16'da 16galibiyetle tutulmuyor. Sarılacivertlilerin başarısında Edin Dzeko başrolü oynuyor. Transfer edildiğinde yaşı nedeniyle tepkilerin olduğu 37'lik Boşnak yıldız,performansıyla takımını sırtlarken,hem eleştirenlere cevap veriyor hem degençlere taş çıkartıyor. Son olarak Kasımpaşa maçında 6. dakikada gol perdesini açan Dzeko, penaltıyı alarak da takımı rahatlatan isim oldu. Ligde 8 maçta 634 dakika formagiyen yıldız oyuncu, 6 gol-3 asistle9 gole direkt katkı verdi. Avrupa'da4 karşılaşmada 2 gol-3 asist yaptı.Toplamda 8 gol-6 asiste ulaştı.
LEWANDOWSKİ'YE BÜYÜK FARK ATTI
İNTER'E Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye kaybedilen maç sonrası veda eden Dzeko, Fenebahçe'deki istikrarıyla Avrupa'yı da sallıyor. Sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu olan Boşnak yıldız, tüm kulvarlarda 14 gole direkt etki ederken 35 yaş üstü futbolcular arasında Avrupa'nın skora en çok katkı veren oyuncusu oldu. 37 yaşındaki yıldızı, İspanyaLa Liga'da Barcelona forması giyenve 10 gollük katkı yapan Polonyalısantrfor Robert Lewandowski takipetti. Listenin 3. sırasında Benfica'dan Angel Di Maria (8) ve Milan'dan Olivier Giroud (7) yer aldı.