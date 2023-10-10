Son olarak Kasımpaşa engelini 2-0 ile geçenSarılacivertlilerin başarısında Edin Dzeko başrolü oynuyor. Transfer edildiğinde yaşı nedeniyle tepkilerin olduğuSon olarak Kasımpaşa maçında 6. dakikada gol perdesini açan Dzeko, penaltıyı alarak da takımı rahatlatan isim oldu.İNTER'E Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye kaybedilen maç sonrası veda eden Dzeko, Fenebahçe'deki istikrarıyla Avrupa'yı da sallıyor. Sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu olan Boşnak yıldız, tüm kulvarlarda 14 gole direkt etki ederken 35 yaş üstü futbolcular arasında Avrupa'nın skora en çok katkı veren oyuncusu oldu.Listenin 3. sırasında Benfica'dan Angel Di Maria (8) ve Milan'dan Olivier Giroud (7) yer aldı.