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Giriş Tarihi: 30.8.2022

Demir yumruk!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Demir yumruk!

Eskişehir’de oynanan maçta Valencia’nın atılması ile şok yaşayan sarı-lacivertliler, buna rağmen dirençli bir görüntü ortaya koydu. 54’te Adil’in kızarmasıyla 10 kişi kalan ev sahibi ekip, 11 kişiyle yapamadığını yaptı ve 66’da Muhammet Demir ile 3 puanı kaptı

Jorge Jesus'un hamlelerine rağmen ilk yenilgisini alan Kanarya, geçen hafta 311 gün sonra oturduğu liderlik koltuğundan da indi
Üst üste 3. resmi maçına da 3-4-3 dizilişiyle başlayan Jorge Jesus, A.Wien karşılaşmasındaki 11'e göre tam 7 değişiklikle çıktı Konyaspor karşısına… Rakibin sahası bakımda olduğu için Eskişehir'de oynanan maça istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, üstüne bir de 22. dakikada Valencia'nın kırmızı kart görmesiyle oyun planını tamamen değiştirdi. 31. dakikada Lemos'u çıkarıp, Serdar Dursun'u oyuna sokan Jesus, 4-4-1 taktiğine geçti. Takım savunmasını başarılı bir şekilde uygulayan sarı-lacivertliler, 10 kişi kalmasına rağmen ilk yarıda Konyaspor'a net bir gol şansı tanımadı. İkinci yarı temposuz ilerlerken dakika 54'te bu kez Konyaspor'da Adil Demirbağ ikinci sarıdan oyundan atıldı. 66.dakikada ilk gol sesi yükseldi Yeni Eskişehir Stadyumu'ndan… Luan Peres'in boşa çıktığı hava topunda Muhammet Demir düzgün bir kafa vuruşuyla golünü attı. 90 dakika boyunca net gol pozisyonları bulamayan Fenerbahçe, ligde ilk kez bir karşılaşmada hem gol bulamadı hem de ilk mağlubiyetini aldı.

SAVUNMADA SIKINTIMIZ VAR
F.BAHÇELİ futbolcular Konya karşısında alınan yenilgiyi şöyle yorumladı:
MİHA ZAJC: "Bizim için zor bir maç oldu. Kırmızı kartın ardından sanırım 60 dakika eksik oynadık. Olumlu yaptığımız noktalar da vardı, yenilgiyi hak etmediğimizi düşünüyorum."
WİLLİAN ARAO: "Savunma anlamında sıkıntı yaşadık. 10 kişi kaldık, ondan sonra istemsizce geri çekildik. Daha sonra 10'a 10 olunca ortak olmak istedik ama gol yedik. Pozisyonlara da girdik ama net üretemedik. Dersler çıkartıp önümüze bakmalıyız."




KONYA KALESİ GOLE KAPALI
Yeşil-beyazlılar Süper Lig'de 4 hafta sonunda kalesinde gol görmeyen tek takım olma unvanını korudu. İlk iki haftayı Ankaragücü ve Başakşehir'e karşı 0-0 tamamlayan Konya, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti. Dün de Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Geçen sezon da Beşiktaş'ın, ligin ilk 4 haftasında ağları sarsılmamıştı

ŞANSI TUTMUYOR
2019-20 sezonundan bu yana F.Bahçe'nin Süper Lig'de en fazla mağlup olduğu (4) rakibi Konyaspor oldu. Yeşil-beyazlı kulüp maçtan sonra sosyal medya hesabından 'Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez' paylaşımı yaptı. Kanarya, geçen sezon ligin ilk yarısında da rakibine deplasmanda 2-1 yenilmişti.

YORGUN YAKALADIK
Arabam.com Konyaspor'a 3 puanı getiren tek golü atan Muhammet Demir, karşılaşma sonrası galibiyeti şöyle yorumladı: "Fenerbahçe adına konuşmak kolay değil. 3 günde bir maç oynuyorlar. Haftalardır oynuyorlar, sürekli yolculuklar yapıyorlar. Fenerbahçe kötü demek bize yakışmaz. Bence onları yorgun yakaladık, biz de çok hazırdık. Bunlar pekişince tabii ki güzel bir galibiyet çıktı."

İLK KEZ KIZARDILAR
Lig'in ilk 3 haftasında rakip fileleri 2'şer 2'şer havalandırıp 6 gole ulaşan Valencia, topsuz alanda Adil'le münakaşaya girip ayağını, rakibine doğru kaldırınca Arda Kardeşler doğrudan kırmızı kartını çıkardı. VAR hakemi Koray Gençerler de bu kararı onaylayınca, Valencia oyun dışı kaldı. 2020-21 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü. Valencia, haftaya Kayseri maçında takımdaki yerini alamayacak. 22. dakikada yaşanan bu pozisyonda sarı kart gören Konyasporlu Adil ise 54'te sağ kanattan hücuma çıkan Osayi'ye faul yapınca ikinci sıradan kırmızı ile oyun dışı kaldı. Valencia gibi 24 yaşındaki Adil de Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü. Adil de haftaya Giresun'a karşı yok.

DEDİKLERİMİ YAPAMADILAR!
SÜPER Lig'de ilk kez kaybeden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, yenilgiyi ön bölgedeki durgunluğa bağladı. Portekizli hoca şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden bu yana oynadığımız maçlarda takım ilk kez istediklerimizi uygulayamadı. İyi bir maç çıkartamadık. Valencia'nın da kırmızı kartı organizasyonumuzu kaybetmemize neden oldu. Devre arasındaki değişikliklerle dengeyi sağladık. Ama önceki maçlardaki dinamikliği ofansta göstermedik. Mağlubiyetin nedeni bu. Takımımın ön bölgedeki organizasyonunu beğenmedim. Çok fazla pozisyon olan bir maç değildi. Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi. Nadir ataklardan birinde golü yedik. Ön bölgede yeteri kadar dinamik değildik."

PALUT: GENEL OLARAK BİZ DAHA İYİYDİK
KONYASPOR Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyeti şöyle değerlendirdi: "Mağlup olmayan iki takım vardı. Biz bütün çalışmalarımızı 3'lü savunmasını karşılamaya yönelik yaptık. Maçın başında da kendi oyunumuzu oynayacağız demiştim. 11'e 11 bölümde de bu aynıydı, hatta Fenerbahçe eksik kalınca bir anda karşılama dengemiz bozuldu. 11'e 11'de fazla sabırlıydık, orada tempoyu arttırıp skor avantajını alabilirdik. Genel olarak biz daha iyiydik. Daha çok istedik."

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