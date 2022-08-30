Demir yumruk!

Eskişehir’de oynanan maçta Valencia’nın atılması ile şok yaşayan sarı-lacivertliler, buna rağmen dirençli bir görüntü ortaya koydu. 54’te Adil’in kızarmasıyla 10 kişi kalan ev sahibi ekip, 11 kişiyle yapamadığını yaptı ve 66’da Muhammet Demir ile 3 puanı kaptı
Jorge Jesus'un hamlelerine rağmen ilk yenilgisini alan Kanarya, geçen hafta 311 gün sonra oturduğu liderlik koltuğundan da indi Üst üste 3. resmi maçına da 3-4-3 dizilişiyle başlayan Jorge Jesus, A.Wien karşılaşmasındaki11'e göretam 7 değişiklikle çıktı Konyaspor karşısına… Rakibin sahası bakımdaolduğu için Eskişehir'de oynananmaça istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, üstüne bir de 22. dakikadaValencia'nın kırmızı kart görmesiyle oyun planını tamamen değiştirdi. 31. dakikada Lemos'u çıkarıp, Serdar Dursun'u oyuna sokan Jesus, 4-4-1 taktiğine geçti. Takım savunmasını başarılı bir şekilde uygulayan sarı-lacivertliler, 10 kişi kalmasına rağmen ilk yarıda Konyaspor'a net bir gol şansı tanımadı. İkinci yarı temposuz ilerlerken dakika 54'te bu kezKonyaspor'da AdilDemirbağ ikinci sarıdanoyundan atıldı.66.dakikada ilk gol sesi yükseldi Yeni Eskişehir Stadyumu'ndan… LuanPeres'in boşa çıktığı hava topundaMuhammet Demir düzgün bir kafavuruşuyla golünü attı.90 dakika boyunca net gol pozisyonları bulamayan Fenerbahçe, ligde ilk kez bir karşılaşmada hem gol bulamadı hemde ilk mağlubiyetini aldı.
SAVUNMADA SIKINTIMIZ VAR
F.BAHÇELİ futbolcular Konya karşısında alınan yenilgiyi şöyle yorumladı: MİHA ZAJC: "Bizim için zor bir maç oldu. Kırmızı kartın ardından sanırım 60 dakika eksik oynadık. Olumlu yaptığımız noktalar da vardı, yenilgiyihak etmediğimizi düşünüyorum." WİLLİAN ARAO: "Savunmaanlamında sıkıntı yaşadık. 10 kişi kaldık, ondan sonra istemsizce geri çekildik. Daha sonra 10'a 10 olunca ortak olmak istedik ama gol yedik. Pozisyonlarada girdik ama netüretemedik. Dersler çıkartıpönümüze bakmalıyız."
KONYA KALESİ GOLE KAPALI
Yeşil-beyazlılar Süper Lig'de 4 hafta sonunda kalesinde gol görmeyen tek takım olma unvanını korudu. İlk iki haftayı Ankaragücü ve Başakşehir'e karşı 0-0 tamamlayan Konya, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti. Dün de Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Geçen sezon da Beşiktaş'ın, ligin ilk 4 haftasında ağları sarsılmamıştı
ŞANSI TUTMUYOR
2019-20 sezonundan bu yana F.Bahçe'nin Süper Lig'de en fazla mağlup olduğu (4) rakibi Konyaspor oldu. Yeşil-beyazlı kulüp maçtan sonra sosyal medya hesabından 'Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez' paylaşımı yaptı. Kanarya, geçen sezon ligin ilk yarısında da rakibine deplasmanda 2-1 yenilmişti.
YORGUN YAKALADIK
Arabam.com Konyaspor'a 3 puanı getiren tek golü atan Muhammet Demir, karşılaşma sonrası galibiyeti şöyle yorumladı: "Fenerbahçe adına konuşmak kolay değil. 3 günde bir maç oynuyorlar. Haftalardır oynuyorlar, sürekli yolculuklar yapıyorlar. Fenerbahçe kötü demek bize yakışmaz. Bence onları yorgun yakaladık, biz de çok hazırdık. Bunlar pekişince tabii ki güzel bir galibiyet çıktı."
İLK KEZ KIZARDILAR Lig'in ilk 3 haftasında rakip fileleri2'şer 2'şer havalandırıp 6 goleulaşan Valencia, topsuz alandaAdil'le münakaşaya girip ayağını, rakibinedoğru kaldırınca Arda Kardeşler doğrudankırmızı kartını çıkardı. VAR hakemiKoray Gençerler de bu kararı onaylayınca,Valencia oyundışı kaldı.2020-21sezonundanbuyana Fenerbahçe forması giyen 32 yaşındakioyuncu, Süper Lig kariyerindeki ilkkırmızı kartını gördü. Valencia, haftayaKayseri maçında takımdaki yerini alamayacak.22. dakikada yaşanan bu pozisyondasarı kart gören Konyasporlu Adil ise54'te sağ kanattan hücuma çıkan Osayi'yefaul yapınca ikinci sıradan kırmızı ile oyundışı kaldı. Valencia gibi 24yaşındaki Adil de Süper Ligkariyerindeki ilk kırmızıkartını gördü. Adil de haftayaGiresun'a karşı yok.
DEDİKLERİMİ YAPAMADILAR! SÜPER Lig'de ilk kez kaybeden Fenerbahçe'ninteknik direktörü Jorge Jesus, yenilgiyi ön bölgedekidurgunluğa bağladı. Portekizli hoca şunlarısöyledi: "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden buyana oynadığımız maçlarda takım ilk kez istediklerimiziuygulayamadı. İyi bir maç çıkartamadık. Valencia'nın dakırmızı kartı organizasyonumuzu kaybetmemize nedenoldu. Devre arasındaki değişikliklerle dengeyi sağladık.Ama önceki maçlardaki dinamikliği ofanstagöstermedik. Mağlubiyetin nedeni bu. Takımımınön bölgedeki organizasyonunu beğenmedim.Çok fazla pozisyon olan bir maçdeğildi. Rakibimiz de çok fazla pozisyonagiremedi. Nadir ataklardan birindegolü yedik. Ön bölgede yeterikadar dinamik değildik."
PALUT: GENEL OLARAK BİZ DAHA İYİYDİK
KONYASPOR Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyeti şöyle değerlendirdi: "Mağlup olmayan iki takım vardı. Biz bütün çalışmalarımızı 3'lü savunmasını karşılamaya yönelik yaptık. Maçın başında da kendi oyunumuzu oynayacağız demiştim. 11'e 11 bölümde de bu aynıydı, hatta Fenerbahçe eksik kalınca bir anda karşılama dengemiz bozuldu. 11'e 11'de fazla sabırlıydık, orada tempoyu arttırıp skor avantajını alabilirdik. Genel olarak biz daha iyiydik. Daha çok istedik."