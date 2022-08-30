Demir yumruk!

Jorge Jesus'un hamlelerine rağmen ilk yenilgisini alan Kanarya, geçen hafta 311 gün sonra oturduğu liderlik koltuğundan da indiüste 3. resmi maçına da 3-4-3 dizilişiyle başlayan Jorge Jesus,Konyaspor karşısına…istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, üstüne bir degörmesiyle oyun planını tamamen değiştirdi.dakikada Lemos'u çıkarıp, Serdar Dursun'u oyuna sokan Jesus, 4-4-1 taktiğine geçti. Takım savunmasını başarılı bir şekilde uygulayan sarı-lacivertliler, 10 kişi kalmasına rağmen ilk yarıda Konyaspor'a net bir gol şansı tanımadı.yarı temposuz ilerlerken dakikailk gol sesi yükseldi Yeni Eskişehir Stadyumu'ndan…dakika boyunca net gol pozisyonları bulamayan Fenerbahçe, ligde ilk kez bir karşılaşmadaF.BAHÇELİ futbolcular Konya karşısında alınan yenilgiyi şöyle yorumladı:"Bizim için zor bir maç oldu. Kırmızı kartın ardından sanırım 60 dakika eksik oynadık. Olumlu yaptığımız noktalar da vardı,10 kişi kaldık, ondan sonra istemsizce geri çekildik. Daha sonra 10'a 10 olunca ortak olmak istedik ama gol yedik.Yeşil-beyazlılar Süper Lig'de 4 hafta sonunda kalesinde gol görmeyen tek takım olma unvanını korudu. İlk iki haftayı Ankaragücü ve Başakşehir'e karşı 0-0 tamamlayan Konya, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti. Dün de Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Geçen sezon da Beşiktaş'ın, ligin ilk 4 haftasında ağları sarsılmamıştı2019-20 sezonundan bu yana F.Bahçe'nin Süper Lig'de en fazla mağlup olduğu (4) rakibi Konyaspor oldu. Yeşil-beyazlı kulüp maçtan sonra sosyal medya hesabından 'Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez' paylaşımı yaptı. Kanarya, geçen sezon ligin ilk yarısında da rakibine deplasmanda 2-1 yenilmişti.Arabam.com Konyaspor'a 3 puanı getiren tek golü atan Muhammet Demir, karşılaşma sonrası galibiyeti şöyle yorumladı: "Fenerbahçe adına konuşmak kolay değil. 3 günde bir maç oynuyorlar. Haftalardır oynuyorlar, sürekli yolculuklar yapıyorlar. Fenerbahçe kötü demek bize yakışmaz. Bence onları yorgun yakaladık, biz de çok hazırdık. Bunlar pekişince tabii ki güzel bir galibiyet çıktı."ig'intopsuz alandaAdil'le münakaşaya girip ayağını, rakibinedoğru kaldırınca Arda Kardeşler doğrudankırmızı kartını çıkardı. VAR hakemiKoray Gençerler de bu kararı onaylayınca,Valencia oyundışı kaldı.Süper Lig kariyerindeki ilkkırmızı kartını gördü. Valencia,22. dakikada yaşanan bu pozisyondasarı kart gören Konyasporlu Adil ise54'te sağ kanattan hücuma çıkan Osayi'yefaul yapınca ikinci sıradan kırmızı ile oyundışı kaldı. Valencia gibi 24yaşındaki Adil de Süper Ligkariyerindeki ilk kırmızıkartını gördü.Lig'de ilk kez kaybedenPortekizli hoca şunlarısöyledi: "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden buyana oynadığımız maçlarda takım ilk kez istediklerimiziuygulayamadı. İyi bir maç çıkartamadık.Takımımınön bölgedeki organizasyonunu beğenmedim.Çok fazla pozisyon olan bir maçdeğildi. Rakibimiz de çok fazla pozisyonagiremedi. Nadir ataklardan birindegolü yedik. Ön bölgede yeterikadar dinamik değildik."KONYASPOR Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyeti şöyle değerlendirdi: "Mağlup olmayan iki takım vardı. Biz bütün çalışmalarımızı 3'lü savunmasını karşılamaya yönelik yaptık. Maçın başında da kendi oyunumuzu oynayacağız demiştim. 11'e 11 bölümde de bu aynıydı, hatta Fenerbahçe eksik kalınca bir anda karşılama dengemiz bozuldu. 11'e 11'de fazla sabırlıydık, orada tempoyu arttırıp skor avantajını alabilirdik. Genel olarak biz daha iyiydik. Daha çok istedik."