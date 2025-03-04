Dengeleri değiştirdi!

F.Bahçe, ara transferde büyük bir sürprize imza atmış, herkes Galatasaray'a gideceğini beklerken Milan Skriniar, 30 Ocak'ta kendisini 6 aylığına kiralık olarak sarı-lacivertli renklere bağlamıştı. 30 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe defansına adeta seviye atlattı. Kalecisine güven, rakip forvetlere korku salan Skriniar'ın 3 kulvarda forma giydiği 9 maçta Fenerbahçe yenilmedi; 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken tam 25 gol attı. Kalesinde ise 6 gol gördü. Tecrübeli ismin, defans hattında sergilediği liderliği, takımın savunma güvenliğini artırırken, hücumda da gol yollarında önemli bir etkinlik sağladı.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

İşte bu nedenle Fenerbahçe, Skriniar'ı kaybetmek istemiyor. Yönetim, Slovak oyuncunun tapusunu PSG'den almak, bu işi sezon sonuna bırakmadan bitirmek için hazırlıklara başladı ve düğmeye bastı. Fransız ekibiyle sözleşmesi 2028 Haziran'ında bitecek tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Fenerbahçe oyuncuyu takımda kalmaya ikna edeceğine inanıyor. PSG de sorun çıkarmazsa Milan Skriniar, önümüzdeki 3 sezonda da sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek.

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MURAT ÖZBOSTAN

Lugano gibi bir stoper geldi!

Fenerbahçe, Lugano'dan sonra sahada her şeyini veren, tekmeye kafa uzatan, yüreğiyle oynayan bir futbolcu kazandı. Tam bir cengaver; korkmuyor.. Mükemmel pozisyon alıyor ve dikkatini kaybetmiyor. Rakibi çok yakın takip ediyor, gözleriyle!. Özellikle Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarda rakibi durdurmak için ilk hamlede müdahale ediyor. Birçok stoper, kalesine yapılan ortaları kafayla göbeğe doğru vurur. Skriniar tüm kafa vuruşlarında topu kornere değil taca atmaya çalışıyor. Yani tehlikesiz bölgelere topu yollamaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin kazandığı duran toplarda da güçlü bir silah olarak dikkat çekiyor. Böyle bir futbolcunun bonservisini almak elbette Fenerbahçe için büyük kazanım olur ki; bütçe çalışmalarına da kulüp başlamış...