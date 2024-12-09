Derbi analizi zayıf kalıyor

Fenerbahçe, bu sezon Jose Mourinho yönetiminde hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a mağlup oldu. İki maçın ortak özelliği de Jose Mourinho'nun taktik anlayışı ve oyuncu seçimlerinin çok tartışılması. İşte yenilgilerin nedenleri:
1- İKI
karşılaşmada da futbolcularda kazanma hırsı, coşkusu ve heyecanı istenilen düzeyde değildi. Beşiktaş'ı en kötü döneminde yakalayan sarı-lacivertli takım, istediği baskıyı bir türlü kuramadı.
Taraftarların en büyük şikâyeti sergilenen futboldu.
SOL KANATTA UÇAN OĞUZ AYDIN'I SAĞA GEÇİRDİ
2- MOURINHO'NUN
önceki akşamki 11 tercihleri
de eleştiri aldı. Formda olan Becao'yu kesip, yerine Djiku'yu koyması, sol kanatta çok iyi performans sergileyen Oğuz Aydın'ı sağ kanada çekmesi, Tadic'in forvet arkasında etkisiz kalması
yanlış tercihler
olarak yorumlandı.
3- İLK
yarıdaki futbol, bulunan
pozisyonlara rağmen yetersizdi.
Bunu göremedi ve ikinci yarıya
oyuncu değişikliği yapmadan başladı.
Portekizli hoca, ilk değişiklik
için 67. dakikaya kadar bekledi.
Diğer hamlelerini de Beşiktaş öne
geçtikten sonra 82. dakikada yaptı.
YUNUS'A DA GEDSON'A DA HİÇBİR ÖNLEM ALMADI
4- TAKIM
hiç önde pres yapmadı. Mourinho, kontrollü oyun yapısını tercih etti. Risksiz ve fazla garantici futbol her iki derbide de Fenerbahçe adına eksi olarak öne çıkan faktörlerdi.
5- G.SARAY
maçında Yunus Akgün merkezde çok rahat top aldı ve etkili bir oyun ortaya koydu. Aynı şekilde önceki akşam da Gedson Fernandes, ceza alanına yakın, serbest 10 numara tarzında oynayarak Beşiktaş ataklarının başlangıç noktası oldu. Mourinho, iki isme de hiçbir önlem almadı.
ÇAĞLAR HAZIR
UEFA
Avrupa Ligi'nde çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yüzlerin asık olduğu gözlendi. 10 Kasım'daki Sivas maçından bu yana sakatlığından dolayı yaklaşık 1 aydır forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'nün, Athletic Bilbao karşılaşmasında hazır olacağı öğrenildi.
LUİS NANİ'DEN FUTBOLA VEDA
EFSANE futbolcu Luis Nani, 38 yaşında profesyonel kariyerini sonlandırdı. Portekizli yıldız, paylaşımında veda etme vaktinin geldiğini belirterek, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Şimdi hayatımda yeni bir sayfa açma ve yeni bir hedefe odaklanma zamanı.
Yakında görüşürüz" dedi. Nani, kariyerinde Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un
yanı sıra M.United, Sporting ve Lazio formaları da giydi. Süper Lig'de 56 maçta sahaya çıkıp 12 gol, 11 asist kaydetti. En son Estrela Amadora'da ter dökmüştü.