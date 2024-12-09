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Giriş Tarihi: 9.12.2024

Derbi analizi zayıf kalıyor

Rakipleri iyi analiz edemeyen deneyimli çalıştırıcının temkinli oyun anlayışı yenilgilere zemin hazırladı. Sahaya sürdüğü 11 ve değişikliklerde çok geç kalmas ıda diğer önemli faktörlerdi

Samet YÜKSEL
Derbi analizi zayıf kalıyor
Fenerbahçe, bu sezon Jose Mourinho yönetiminde hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a mağlup oldu. İki maçın ortak özelliği de Jose Mourinho'nun taktik anlayışı ve oyuncu seçimlerinin çok tartışılması. İşte yenilgilerin nedenleri:
1- İKI karşılaşmada da futbolcularda kazanma hırsı, coşkusu ve heyecanı istenilen düzeyde değildi. Beşiktaş'ı en kötü döneminde yakalayan sarı-lacivertli takım, istediği baskıyı bir türlü kuramadı. Taraftarların en büyük şikâyeti sergilenen futboldu.

SOL KANATTA UÇAN OĞUZ AYDIN'I SAĞA GEÇİRDİ
2- MOURINHO'NUN önceki akşamki 11 tercihleri de eleştiri aldı. Formda olan Becao'yu kesip, yerine Djiku'yu koyması, sol kanatta çok iyi performans sergileyen Oğuz Aydın'ı sağ kanada çekmesi, Tadic'in forvet arkasında etkisiz kalması yanlış tercihler olarak yorumlandı.
3- İLK yarıdaki futbol, bulunan pozisyonlara rağmen yetersizdi. Bunu göremedi ve ikinci yarıya oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Portekizli hoca, ilk değişiklik için 67. dakikaya kadar bekledi. Diğer hamlelerini de Beşiktaş öne geçtikten sonra 82. dakikada yaptı.




YUNUS'A DA GEDSON'A DA HİÇBİR ÖNLEM ALMADI
4- TAKIM hiç önde pres yapmadı. Mourinho, kontrollü oyun yapısını tercih etti. Risksiz ve fazla garantici futbol her iki derbide de Fenerbahçe adına eksi olarak öne çıkan faktörlerdi.
5- G.SARAY maçında Yunus Akgün merkezde çok rahat top aldı ve etkili bir oyun ortaya koydu. Aynı şekilde önceki akşam da Gedson Fernandes, ceza alanına yakın, serbest 10 numara tarzında oynayarak Beşiktaş ataklarının başlangıç noktası oldu. Mourinho, iki isme de hiçbir önlem almadı.


ÇAĞLAR HAZIR
UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yüzlerin asık olduğu gözlendi. 10 Kasım'daki Sivas maçından bu yana sakatlığından dolayı yaklaşık 1 aydır forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'nün, Athletic Bilbao karşılaşmasında hazır olacağı öğrenildi.

LUİS NANİ'DEN FUTBOLA VEDA
EFSANE futbolcu Luis Nani, 38 yaşında profesyonel kariyerini sonlandırdı. Portekizli yıldız, paylaşımında veda etme vaktinin geldiğini belirterek, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Şimdi hayatımda yeni bir sayfa açma ve yeni bir hedefe odaklanma zamanı. Yakında görüşürüz" dedi. Nani, kariyerinde Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un yanı sıra M.United, Sporting ve Lazio formaları da giydi. Süper Lig'de 56 maçta sahaya çıkıp 12 gol, 11 asist kaydetti. En son Estrela Amadora'da ter dökmüştü.

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Derbi analizi zayıf kalıyor
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