Derbi analizi zayıf kalıyor

Fenerbahçe, bu sezon Jose Mourinho yönetiminde hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a mağlup oldu. İki maçın ortak özelliği de Jose Mourinho'nun taktik anlayışı ve oyuncu seçimlerinin çok tartışılması. İşte yenilgilerin nedenleri:karşılaşmada da futbolcularda kazanma hırsı, coşkusu ve heyecanı istenilen düzeyde değildi.Taraftarların en büyük şikâyeti sergilenen futboldu.önceki akşamki 11 tercihleride eleştiri aldı.yanlış tercihlerolarak yorumlandı.yarıdaki futbol, bulunanpozisyonlara rağmen yetersizdi.Bunu göremedi ve ikinci yarıyaoyuncu değişikliği yapmadan başladı.Portekizli hoca, ilk değişiklikiçin 67. dakikaya kadar bekledi.Diğer hamlelerini de Beşiktaş önegeçtikten sonra 82. dakikada yaptı.hiç önde pres yapmadı. Mourinho, kontrollü oyun yapısını tercih etti. Risksiz ve fazla garantici futbol her iki derbide de Fenerbahçe adına eksi olarak öne çıkan faktörlerdi.maçında Yunus Akgün merkezde çok rahat top aldı ve etkili bir oyun ortaya koydu. Aynı şekilde önceki akşam da Gedson Fernandes, ceza alanına yakın, serbest 10 numara tarzında oynayarak Beşiktaş ataklarının başlangıç noktası oldu.Avrupa Ligi'nde çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yüzlerin asık olduğu gözlendi. 10 Kasım'daki Sivas maçından bu yana sakatlığından dolayı yaklaşık 1 aydır forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'nün, Athletic Bilbao karşılaşmasında hazır olacağı öğrenildi.EFSANE futbolcu Luis Nani, 38 yaşında profesyonel kariyerini sonlandırdı. Portekizli yıldız, paylaşımında veda etme vaktinin geldiğini belirterek, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerimi sonlandırma kararı aldım.Yakında görüşürüz" dedi. Nani, kariyerindeyanı sıra M.United, Sporting ve Lazio formaları da giydi. Süper Lig'de 56 maçta sahaya çıkıp 12 gol, 11 asist kaydetti. En son Estrela Amadora'da ter dökmüştü.