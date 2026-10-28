Derbilerin efendisiydi

F.Bahçe'nin başında daha önce üç ayrı dönemde görev yapan İsmail Kartal, özellikle 2023- 2024 sezonundaki derbi performansıyla dikkat çekmişti. Sarılacivertliler, o sezon Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1, Kadıköy'de 2-1 mağlup etmiş, Galatasaray ile deplasmanda oynanan mücadeleyi de 1-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılar ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 15 maçta 8 galibiyet 5 beraberlik, 2 yenilgisi olan Kartal, 4. döneminde tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Önce Beşiktaş'a, ardından G.Saray'a aynı sonuçla 2-1 yenilip sıfır çekti. Beşiktaş'a karşı 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. En son 2024'te deplasmanda Trabzon'a yenilen İsmail Kartal, Galatasaray'a da 4 maç sonra kaybetti.



21.00 İDMANIYLA EKSTRA ÇALIŞTI

F.Bahçe'nin, G.Saray karşısında tarihi farkla yenilmesini 2 gol yemesine rağmen 6 kurtarış yapan Ederson önledi. Brezilyalı eldivenin derbiye özel olarak hazırlandığı öğrenildi. Ederson, 21.30'da başlayacak olan maçtan bir gün önce saat 21.00'de sahaya çıkarak kendini saate göre ayarladı. Geçen sezon taraftarın en yoğun şekilde eleştirdiği isimler arasında olan Ederson bu sezonki profesyonelliği ile sarı-lacivertli renklere gönül verenlerle de buzları eritti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör