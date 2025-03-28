Derbiyi bırak Bodrum’a bak!

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, bu akşam son haftaların flaş ekibi Bodrum FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, rakiplerini yenip, yarın Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiden lehlerine bir sonuç çıkmasını bekleyecek. Oyuncuların Bodrum FK maçından çok derbiye odaklanmasından çekinen teknik heyetten takıma uyarı geldi. Jose Mourinho talebeleriyle yaptığı görüşmede şu anda tek düşünmeleri gereken şeyin Bodrum FK karşılaşması olduğunu dile getirdi. Deneyimli hoca, eski yardımcısı Jose Morais'in çalıştırdığı rakiplerinin son 6 haftada kalesinde gol görmeden 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldığını hatırlatarak çok zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Biz Bodrum'u yenemedikten sonra diğer maçlardan çıkacak sonucun hiçbir önemi yok. Sizden sadece bu karşılaşmaya odaklanmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.



ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Bodrum FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş bu akşam oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Oyuncular özel olarak uyarıldı.

GÖZLER MASKELİ DZEKO'DA

BOSNA Hersek'in Romanya ile oynadığı karşılaşmada burnu kırılan Edin Dzeko, Bodrum maçının kadrosuna alındı. İki gündür idmanlara kendisi için hazırlanan özel maskeyle çıkan 39 yaşındaki forvetin yedek oturması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, yıldız oyuncunun durumuna ve karşılaşmanın gidişatına göre kararını vereceği öğrenildi.

OOSTERWOLDE PSV'NİN LİSTESİNDE

Hollanda basınından Voetbalprimeur'da yer alan habere göre; Jayden Oosterwolde, PSV'den ayrılması beklenen Olivier Boscagli'nin yerine transfer edilecek alternatif isimler arasında yer aldı. Hollandalı sol bekin, 24 Ekim 2024'te ligdeki Samsunspor maçında çaprak bağı yırtılmıştı. 23 yaşındaki savunmacı, F.Bahçe'de 62 maçta 2 gol attı.