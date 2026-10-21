Derbiyi kazanıp taraftarla barışırız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, taraftarı memnun edemedikleri için üzüldüklerini söyledi: "Maça iyi başladık, 2-0'ı bulduk, farklı galip gelebilirdik. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede iyi mücadele ettik. Son dakika gol yedik, çok üzgünüz ama bu futbol. Oyuncular elinden geleni yaptı. Her takımı zorlayabilecek kapasiteye sahibiz, çok iyi mücadele ettik, zaman zaman çok iyi oynadık. İstifa tezahüratları beni üzdü. Futbolda bunlar var. Keşke olmasaydı. Biz önümüze bakıyoruz. Derbi maçı (G.Saray) var, kazanırız. Sonra tekrar maçlar var. Kazanırız, taraftarımızla barışırız. Bunlar olan şeyler."





ŞOK! AKE SAKATLANDI

F.Bahçe'de Ake'nin sakatlanıp oyundan çıkması keyifleri kaçırdı. Pazartesi günü G.Saray deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertlilerin Hollandalı stoperi, Slavia Prag karşısında 21. dakikada yerini Oppong'a bırakmak zorunda kaldı. Bu sezon 17 maçta süre alan ve Skriniar ile uyum kuran 31 yaşındaki oyuncunun durumu bugünkü MR sonrasında belli olacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın G.Saray maçı için Oppong'u hazırlayacağı ancak Guendouzi ile genç oyuncu Yiğit Efe Demir'in de stoper adayları arasında olduğu öğrenildi.



'YIRTIK VAR MI GÖRECEĞİZ'

İsmail Kartal, Ake ile ilgili "Nathan Ake'nin arka adalesinde bir çekme oldu. Yarın (bugün) MR'ı çekilecek. Yırtık var mı, varsa gradesi kaç olacak onu öğreneceğiz. Ona göre sağlık ekibimiz açıklama yapacak" dedi.



TAKLIT OPERASYONU

EMNİYET güçleri, maç öncesinde stat çevresinde taklit ürün satıcılarına geçit vermedi. Fenerbahçe Kulübü Avukatı Burak Bozaslan da konuyla ilgili şunları söyledi: "Arama, el koyma kararları ile taklit ürünlerin imha işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu taklit ürünlerle mücadele konusunda taraftarlarımızın da desteğini bekliyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör