Dev diriliş!

'F.BAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİK'

Altın kafasıyla ağları sarsıp takımını galibiyete taşıyan Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 9'a çıkardı. Çok zorlu bir rakibe karşı kazandıklarını belirten Kosovalı santrfor, "Çok mutluyum, bu galibiyet bu güzel taraftara gelsin. Son haftalarda zor zamanlar geçiriyoruz, bir kez daha Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu gösterdik. Herkes hissetmiştir, maça inanılmaz başladık. Direkten dönen topumuz vardı. Golü yedik ama geri döndük. Fenerbahçe'nin büyüklüğü budur. İnşallah bu sezonun dönüm noktası olur" diye konuştu.



ASLAN 18'İNCİ KANARYA 19'UNCU

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı yenen Galatasaray, puanını 6'ya çıkarmıştı. Fenerbahçe de Liverpool'u devirerek 5 puana yükseldi. Sarıkırmızılılar 18, sarı-lacivertliler de 19. sırada yer alıyor.





LİVERPOOL KADERİNDEN KAÇAMADI!

Liverpool, İstanbul'daki kötü serisini dün Fenerbahçe karşısında da değiştiremedi. Kırmızılar, İstanbul'da Türk takımlarına karşı oynadığı 7 maçı da kazanamadı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye karşı ilk karşılaşmasından mağlup ayrılırken Galatasaray ile 1 kez berabere kalıp 3 yenilgi aldı. Beşiktaş'a da iki kez kaybetti.



GREENWOOD'DAN TARİHİ GOL

Göztepe maçında hastalığı nedeniyle oynayamayan Mason Greenwood, Liverpool karşılaşmasında yeniden formasına kavuşurken attığı harika golle alkış aldı. 29. dakikada serbest vuruşta, baraja çarpan ve yön değiştiren top ağlarla buluşurken İngiliz yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihinde Fenerbahçe formasıyla frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Sahada kaldığı süre boyunca çok mücadele eden 25 yaşındaki oyuncu, 89. dakikada kenara gelirken tribünlerden alkış aldı.



ARCHİE HEM COŞTU HEM COŞTURDU

Fenerbahçe'nin tarihi zaferinin kahramanlarından biri de Archie Brown oldu. İngiliz sol bek, 73. dakikada attığı golle önce skora denge getirdi, ardından 6 dakika sonra da Vedat Muriqi'i yaptığı şık asistle takımının galibiyetine büyük katkı sağladı.



EDERSON GÜVEN VERİYOR

BU sezon Fenerbahçe kalesinde başarılı işlere imza atan Ederson, Liverpool karşısında iki kez ağlarını düşürse de yaptığı 4 kurtarışla galibiyette pay sahibi oldu.



ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLCÜSÜ!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ağlarını sarsarak takımının lig aşamasına katılmasına büyük katkı sağlayan Archie Brown, ligin ilk haftasında Roma karşısında da gol atmayı başarmıştı. Genç oyuncu, Liverpool'u da listeye ekledi.



18 YILLIK HASRET BİTTİ...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sarı-lacivertliler 18 yıl sonra mücadele ettiği Devler Ligi'nde son galibiyetini 2 Nisan 2008'de çeyrek finalde Chelsea karşısında elde etmiş, sonrasında grup ve lig aşamalarında oynadığı mücadelelerde 4 beraberlik, 6 mağlubiyet almıştı. Kanarya dün gece Liverpool'u devirip 18 yıl 7 ayı aşkın sürenin ardından galibiyet elde etti (6 bin 790 gün).



TARAFTAR GÖREVİNİ YAPTI

Süper Lig'de zirvenin 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşmasına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri tıklım tıklım dolduran sarı-lacivertliler, ısınma esnasında futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi. Seremonide çalan Şampiyonlar Ligi müziği ile birlikte coşku zirveye çıkarken, son düdüğe kadar takıma büyük destek verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör