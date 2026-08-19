Devler Ligi’ne yakışır bir oyun oynadık

Fenerbahçe
Teknik Direktörü İsmail Kartal
, takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu söyledi. Maça çok iyi başladıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularım taktikdisipline bağlı şekilde mücadeleetti.
Güzel pozisyonlara da girdik. Futbolcularım Şampiyonlar Ligi
'nde nasıl oynanması gerektiğini bilerek sahada yer aldılar. Karşılaşmayıkazanabilirdik, bunun içinfırsat yakaladık.
Ayrıca taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosfer vardı. Rövanşa yine eniyi şekilde hazırlanıp, kazanmak içinsahaya çıkacağız" dedi.
Taraftarın Asensio'nun oyuna girmesi için yapılan tezahüratlar hakkındaki soruya, "Bütün oyuncularımız çok değerli. Asensio'ya şans vermek zaten planlarım içinde vardı" yanıtını verdi.
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Mete Efendioğlu - Editör