Diego Carlos’u F.Bahçe kaptı!

Ara transferde 2 stoper ve 1 sol bek takviyesini olmazsa olmaz olarak gören Fenerbahçe, ilk hamlesini yaptı. Bir süredir gündeminde olan Tuta'nın transferinde Eintracht Frankfurt'un son anda fiyatı artırmasıyla sıkıntıya giren sarı-lacivertliler, rotasını değiştirip Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos'u bitirme noktasına getirdi. İngiliz ekibine ilettiği ilk teklif geri çevrilen Kanarya, transferde ezeli rakibi Galatasaray'ın da devreye girmesi üzerine vites artırdı. Dün bir kez daha hamle yapan yönetim, yeni önerisini sundu. Ardından gerçekleştirilen görüşmelerde hem oyuncu hem de kulüpler arasında her konuda anlaşma tamamlandı.

İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Kanarya'nın bu transfere karşılık 13 milyon Euro bonservis bedeli vereceği, 31 yaşındaki futbolcuya da yıllık 4 milyon Euro maaş ödeneceği gelen haberler arasında. Güçlü fiziği ve agresif oyunuyla dikkat çeken Diego Carlos'un, kısa süre içinde İstanbul'a getirilerek resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Brezilya Milli Takımı'nda şu ana kadar şans bulamayan 1.85 cm'lik tecrübeli oyuncu, bu sezon 17 maçta toplam 1403 dakika forma giydi.



KADROYA ALINMADI

ASTON Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Diego Carlos'un bugün yapılacak Arsenal maçında oynayamayacağını açıkladı. Emery, "Carlos'un sakatlığı var, kendini iyi hissetmiyor. Sanırım Arsenal maçında forma giyemeyecek" dedi.