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Giriş Tarihi: 10.11.2026

Diriliş Ederson!

Brezilyalı file bekçisi, Süper Lig’de 10 maçın 6’sında kalesini gole kapatarak %60 oranla bu alanda ligin en iyisi oldu. Eleştirileri tersine çevirdi, kendini gösterdi

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Diriliş Ederson!
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F.Bahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson küllerinden doğdu. Geçen sezon performansıyla eleştirilen tecrübeli file bekçisi için "Gidecek mi kalacak mı" belirsizliği yaşanırken başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım, "Ederson'u kazanmak lazım" ifadeleriyle destek vermişti. 33 yaşındaki eldiven, son oynanan ve 5-0 kazanılan Çorum FK karşılaşmasında kalesine isabet eden 8 şutta da geçit vermedi. Ayrıca 2 de orta yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de 10 karşılaşmada kaleyi korurken 6'sında gol yemedi. Yüzde 60 gole kapatma oranıyla ligin en iyisi olan Ederson, takımının en güvendiği isimler arasında geliyor. Başarılı file bekçisi, bu yükselişi için Çorum maçının ardından, "Güçlü bir mentale sahibim. Kariyerimde geçmişte de zaman zaman düşüşler veya zorluklar yaşamıştım ama bunların üstesinden gelmek benim için zor olmadı. Tek bir amacım var; o da takımıma yardım etmek" diye konuşmuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#EDERSON
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Diriliş Ederson!
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