Dişi Kanarya üst üste 5. kez Final Four’da

Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçında ağırladığı İtalya'nın Beretta Famila ekibini 64-60 mağlup etti., üst üste 5. kez Final-Four'a adını yazdırdı. Kanarya'daile mücadelenin en skorer ismi oldu. Williams 16, Charles ise 12 sayı üretti.ise yarı final play-in turu rövanş maçında İspanya'nın Valencia Basket ekibini 92-77 yendi. İlk maçı 89-57 kaybeden Mersin, Avrupa Ligi'nde 6'lı Final'de çeyrek finalde mücadele edecek