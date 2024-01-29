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Giriş Tarihi: 29.1.2024

Djiku muhteşem döndü

Djiku muhteşem döndü
F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, 5 maçın ardından 11'de yer aldı. Son olarak G.Saray derbisinde forma giyen 29 yaşındaki savunmacı, daha sonra Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda görev yaptı. Ülkesinin elenmesi sonrası İstanbul'a döner dönmez Başakşehir karşılaşmasının kadrosuna alınan başarılı futbolcu, oyuna girmemişti. Dün ise Ankaragücü karşısında muhteşem bir performans sergileyen Djiku, tribünlerden alkış aldı.

'TARAFTAR BİZİ İTİYOR'
DJIKU karşılaşmanın ardından, "Biz taraftarımızla çok daha güçlüyüz. Bizi sürekli itiyorlar maç içinde. Gol yemiş olsak da 3 puan için taraftarın desteği etkili oldu. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur. Takım içi rekabet her zaman iyidir" diye konuştu.

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Djiku muhteşem döndü
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