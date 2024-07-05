Dortmund’un Ferdi inadı

EURO 2024'te Ferdi Kadıoğlu rüzgârı esiyor. Sarı-lacivertli oyuncu, 4 maçta 42 km mesafe kat etmeyi başardı. Avusturya maçında çok etkili bir oyun sergileyen 24 yaşındaki yetenek, en çok şans yaratan oyuncular listesine "bek olarak" giriş yaptı. B.Dortmund ısrarla kadrosunda istediği Ferdi'yi, EURO 2024'te takip etti. Alman yetkililer, ofansif anlamda muhteşem yorumunu yaptığı başarılı futbolcu için Avusturya maçındaki performansının ardından teklifini güncelleme kararı aldı. 20 milyon Euro'luk ilk önerisinin üzerine çıkacak Dortmund, Ferdi'yi de ikna etmeye çalışacak. Öte yandan Arsenal ve Napoli gibi takımlar da resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.