Düşüş için çalışıyoruz

Fenerbahçe'de yaşanan kadro dışı kararlarından sonra kaptanlığa getirilen Çağlar Söyüncü, Skriniar'ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle dün maça 11'de başladı. Taze kaptan karşılaşma sonrası skoru ve oyunu şöyle yorumladı: "Maça iyi başladık. Golleri bulduk. İkinci yarıda oyundan düştüğümüz anlar oldu, net pozisyonlar kaçırdık ve rakibe pozisyonlar verdik. İkinci yarıdaki düşüş üzerine çalışıyoruz. Objektif olarak bunu söyleyebilirim. İyi bir takımız, kaliteli isimlerimiz var. 2-0, 3-0'ı yakalayınca insan ister istemez fazla öz güvenli oluyor. Fazla öz güven de hataya neden oluyor.
Bunlara çalışıyoruz."