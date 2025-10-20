Düşüş için çalışıyoruz

Fenerbahçe'de yaşanan kadro dışı kararlarından sonra kaptanlığa getirilen Çağlar Söyüncü, Skriniar'ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle dün maça 11'de başladı. Taze kaptan karşılaşma sonrası skoru ve oyunu şöyle yorumladı: "Maça iyi başladık. Golleri bulduk. İkinci yarıda oyundan düştüğümüz anlar oldu, net pozisyonlar kaçırdık ve rakibe pozisyonlar verdik.Bunlara çalışıyoruz."