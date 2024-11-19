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Giriş Tarihi: 19.11.2024

Dzeko’nun son senesi

Dzeko’nun son senesi
Fenerbahçe, 38 yaşındaki golcüsü Dzeko'ya yeni sözleşme yapmayacak. Tecrübesi ve profesyonelliği ile başarılı işlere imza atan Boşnak kaptan, sezon sonunda kontratını tamamlayıp, takımdan ayrılacak ancak kariyerini sonlandırmayacak. Dzeko'nun en az 2 sezon daha oynamayı planladığı öğrenildi. Bu sezon 19 maçta forma giyen Dzeko, 11 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

TÜRKİYE AŞKI
Dzeko'nun eşi Amra, Türkiye aşkını paylaştığı fotoğrafla gösterdi. Türk bayrağı motifli sweatshirt ile Atatürk heykeli önündeki pozunu Ay-Yıldızlı kalple de süsledi.
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Dzeko’nun son senesi
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