Edin Terzic planı masada!

teknik direktör belirsizliği sürerken, kulüp içinde hareketli günler yaşanıyor. Jose Mourinho, "Kamp yerimizi belirlemek istiyoruz" şeklinde yaptığı açıklamalarla, "Burada mutluyum" imajı çizmeye çalışsa da kulislerde farklı iddialar konuşuluyor.En son Borussia Dortmund'da görev yapan ve şu anda boşta olanBir yandan tazminatı 17 milyon Euro'yu bulan Mourinho ile yolları ayırmak için pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertli kurmayların, diğer yandan gelecek sezon takımın başına getirilecek adaylar için çalıştığı gelen haberler arasında.