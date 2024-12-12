Ellerim bomboş

Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao'ya yenilerek Avrupa Ligi'nde ilk 8 şansını zora sokarken teknik direktör Jose Mourinho da performansıyla beklentilerin altında kaldı. Bu sezon Avrupa'da takımının başında 6 maça çıkan Portekizli, 2 galibiyet alabilirken, 2 beraberlik-2 mağlubiyetle 8 puan toplayabildi. Deneyimli hoca, 1.33'lük puan ortalamasıyla kariyerinin en kötü Avrupa Ligi performansına imza attı. Mourinho, Kupa2'de Manchester United'da 2.20 puan değeri yakalarken sırasıyla Tottenham'da 2.20 ve Roma'da 1.76 karneye ulaşmıştı.Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde ilk kez iki maçı üst üste kaybetti. Sarı-lacivertliler daha önce Lille'e 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. G.Saray mağlubiyetinin ardından 7 karşılaşmayı kaybetmedi. Alkmaar'a mağlup olduktan sonra üst üste 4 galibiyet aldı. Ama üst üste gelen iki yenilgi taraftarın yüzünü ve umutlarını soldurdu.Fenerbahçe rakibinden daha çok topla oynasa da (%53/%47), hücum gücünde eksik kaldı. Sarılacivertliler maçta 4 şut denemesinde bulunurken sadece birinde isabet sağladı. O da oyuna 61. dakikada giren Dzeko'dan geldi. Bilbao ise 9 şutta 5 isabet sağladı.tepki gösterdiği Samet için Mourinho, "Samet bizden birisi. Ama ben taraftarların yaptığını eleştirmem çünkü onlar bu kulübün kendisidir.Samet'i korumalıyım. Takımı ve atmosferi de korumalıyım. Bu yüzden iç sahada oynayacağımız Başakşehir maçında onu oynatmayacağım" dedi.Fenerbahçe'nin kaptanı Dzeko yenilgiyi şöyle yorumladı: "Bizim için zor bir akşam oldu. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. İki maç daha var ve her şey mümkün. Kaybedince de konuşmaya yüzünüz olmalı. Kazanınca konuşmak kolay ama kaybedince birlikte kalmak önemli. Birlikte kazanıp, birlikte kaybediyoruz. İki yenilgiyi istemezdik ama yaşandı. Önümüzdeki maç gerçek yüzümüzü göstermek zorundayız. Çok daha farklı bir performans göstereceğiz.ceza sınırında olan Mert Müldür karttan kaçamadı. 57'de sarı kart ile cezalı duruma düşen oyuncu, 69'da kırmızı görüp takımını 10 kişi bıraktı. Lyon karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Dün de cezası nedeniyle Fred takımda yoktu.değişikliğine gidilen organizasyonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek. A.Bilbao'ya yenilerek 8 puanda kalan ve maç fazlasıyla 15. sırada olan Fenerbahçe, son iki maçınıile oynayacak.