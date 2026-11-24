Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Shakhtar Donetsk karşılaşması öncesinde ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Kocaelispor deplasmanında N'Golo Kante'yi yedek soyunduran deneyimli teknik adam, tercihini taktiksel gerekçelerle İsmail Yüksek'ten yana kullanmıştı. İleri uçta ise Romelu Lukaku'ya görev veren Belözoğlu, Belçikalı golcünün ortaya koyduğu performanstan memnun kalmamıştı. Kocaelispor karşısında etkisiz bir görüntü çizen Lukaku, henüz ilk yarı sona ermeden devre arasında oyundan alınmıştı. Shakhtar Donetsk karşısında farklı bir planı devreye sokacak olan Belözoğlu, Kante'yi yeniden orta sahaya monte edecek ve tecrübesinden faydalanacak. İleri uçta ise Lukaku yedek kulübesine çekilecek ve Vedat Muriqi sahne alacak. Öte yandan maçı İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği açıklandı.



BROWN DÖNÜYOR!

SÜPER Lig'de cezası nedeniyle Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyen Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde takıma geri dönüyor. İngiliz futbolcu, Shakhtar Donetsk karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak. Brown'ın dönüşüyle birlikte Levent Mercan yedek kulübesine geçecek. Teknik direktör Emre Belözoğlu için önemli isimlerden biri olan Brown, fiziksel gücü, hücum katkısı ve savunmadaki etkinliğiyle sarı-lacivertli ekibe iki yönlü katkı sağlayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör