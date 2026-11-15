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Giriş Tarihi: 15.11.2026

En büyük arzum gençlere şans vermek

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En büyük arzum gençlere şans vermek
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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gerçekleştirmek istediği büyük hayalini de açıkladı. Yiğit Efe Demir hakkında gelen soru üzerine 46 yaşındaki hoca şu ifadeleri kullandı: "En büyük arzum, Fenerbahçe'nin kendi değeri olan oyunculara şans vermek. Sportif direktörlük ve ardından teknik direktörlük yaptığım dönemde oynattığımız genç isimler oldu. Bu büyük bir hedef. Ama gerçekçi bakmak lazım, elimizdeki en iyi ve en güçlü kadroyla çıkmamız lazım. Yiğit Efe şu anda en değerli oyuncularımızdan birisi. Hem lig hem de Avrupa tecrübesi var. Genç ve tecrübeli bir oyuncudan bahsediyoruz. Her futbolcuya ihtiyacımız var." Samandıra'da tesis yanındaki evlerle bağlantıyı kesmeleri gerektiğine de vurgu yapan Belözoğlu, "Burada taktik antrenman hazırlığı oluyor. Buranın özel kalması gereken yerler var" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FENERBAHÇE #YİĞİT EFE #EMRE BELÖZOĞLU
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En büyük arzum gençlere şans vermek
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