En büyük arzum gençlere şans vermek

Emre Belözoğlu
, Fenerbahçe
'de gerçekleştirmek istediği büyük hayalini de açıkladı. Yiğit Efe
Demir hakkında gelen soru üzerine 46 yaşındaki hoca şu ifadeleri kullandı: "En büyük arzum, Fenerbahçe'nin kendi değeri olan oyunculara şans vermek. Sportif direktörlük ve ardından teknik direktörlük yaptığım dönemde oynattığımız genç isimler oldu. Bu büyük bir hedef. Ama gerçekçi bakmak lazım, elimizdeki en iyi ve en güçlü kadroyla çıkmamız lazım.
Yiğit Efe şu anda en değerli oyuncularımızdan birisi. Hem lig hem de Avrupa tecrübesi var. Genç ve tecrübeli bir oyuncudan bahsediyoruz. Her futbolcuya ihtiyacımız var." Samandıra'da tesis yanındaki evlerle bağlantıyı kesmeleri gerektiğine
de vurgu yapan Belözoğlu, "Burada taktik antrenman hazırlığı oluyor. Buranın özel kalması gereken yerler var" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör