En değerli element Yusuf Akçiçek!

Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye gitti. Buna göre Fenerbahçe'nin gözdesi ve A Milli Takım kadrosuna çağrılan Yusuf Akçiçek, piyasa değerini en çok artıran futbolcu oldu. 1.93 metre boya sahip 19 yaşındaki stoperin değeri, 150 bin Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi. %3566.7'lik değer artışı yakalayan genç oyuncu, kariyerinin de rekorunu kırdı. Yusuf'un Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 maça çıkan genç yetenek, toplamda 970 dakika sahada kaldı. Ortaya koyduğu performansla da yetenek avcılarının dikkatini çekmeyi başardı.

Fred, G.Saray derbisine zor

F.BAHÇE'DE arka adalesinde zorlanma tespit edilen Fred'in Bodrumspor deplasmanında kesin olarak forma giyemeyeceği öğrenildi. Kulüp doktorlarının ilk tahminine göre Sambacı'nın sahalardan en az 15 gün uzak kalması bekleniyor. Bu durum, F.Bahçe için kritik dönemde önemli bir eksik anlamına geliyor. Asıl endişe ise 2 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final maçı. Sağlık ekibi, Fred'i derbiye yetiştirmek için yoğun bir tedavi programı uygulayacak. Ancak sakatlık süreci ve sonrasında antrenman eksikliği, oyuncunun maça tam hazır olup olamayacağı konusunda belirsizlik yaratıyor.