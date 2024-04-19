En iyiler kaçırdı

öncesi basın toplantısındadiyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal penaltılarla Avrupa'ya veda etti. Tecrübeli çalıştırıcı elenmeyi şöyle yorumladı: "Muhteşem taraftarımızın önünde golü de bulduk. Turu geçmeyi umarken hiç beklemediğimiz bir şekilde penaltılarla elenmek üzücü oldu. Ama oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Oyunun başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi ama sadece ikinci golü bulamadım.Cengiz, Tadic, Bonucci bunlar kariyerli oyuncular ve kullandıkları penaltılarda başarılı isimler ama maalesef başarılı olamadılar. Üzgünüz önümüze bakıyoruz." Kartal, Fred'i oyundan alması içinseyorumunu yaptı.