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Giriş Tarihi: 19.4.2024

En iyiler kaçırdı

Samet YÜKSEL
En iyiler kaçırdı

Kartal: “Sadece ikinci golü bulamadığımız için elendik. En kariyerli oyuncularımız maalesef penaltıda başarılı olamadı.”

Karşılaşma öncesi basın toplantısında "Maçı penaltılara bırakmayı düşünmüyoruz" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal penaltılarla Avrupa'ya veda etti. Tecrübeli çalıştırıcı elenmeyi şöyle yorumladı: "Muhteşem taraftarımızın önünde golü de bulduk. Turu geçmeyi umarken hiç beklemediğimiz bir şekilde penaltılarla elenmek üzücü oldu. Ama oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Oyunun başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi ama sadece ikinci golü bulamadım. En iyi penaltı atan oyuncularımızla kaybettik. Cengiz, Tadic, Bonucci bunlar kariyerli oyuncular ve kullandıkları penaltılarda başarılı isimler ama maalesef başarılı olamadılar. Üzgünüz önümüze bakıyoruz." Kartal, Fred'i oyundan alması içinse "Onu korumadık istedik. Sakatlıktan yeni çıkmıştı" yorumunu yaptı.
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En iyiler kaçırdı
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