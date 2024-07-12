En iyisini seçecek!

Fenerbahçe'de En-Nesyri transferi için çalışmalar devam ediyor. Santrfor'da bir an önce mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, Faslı oyuncuya taliplerin artması, görüşmeleri de yavaşlattı. Bugün itibarıyla Al-Qadsiah, Fenerbahçe ve Roma yarışın içerisinde yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekip, Roma bu transferde devreye girmeden önce Sevilla ile anlaşmış ve golcü oyuncuya da koşullarını sunmuştu. İki hafta önceki görüşmede yönetim, 4.5 milyon Euro maaşı deneyimli futbolcuya önermiş ve En-Nesyri de tüm şartları kabul etmişti.
MENAJERİNİN SUUDİ ARABİSTAN PLANI
Ancak 27 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan kulübünün yıllık maaş teklifini 14 milyon Euro'ya yükseltince kafası karıştı. Roma'nın da devreye girmesi ile birlikte frene bastı. Bu gelişmeler sonrasında F.Bahçe yönetimi de teklifine zam yapıp yıllık ücreti 6 milyon Euro'ya çıkardı. İtalyan ekibinin önerisi geride kalırken oyuncu artık Al-Qadsiah ile F.Bahçe arasında bir seçim yapacak.