En iyisini seçecek!

Fenerbahçe'de En-Nesyri transferi için çalışmalar devam ediyor. Santrfor'da bir an önce mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, Faslı oyuncuya taliplerin artması, görüşmeleri de yavaşlattı.Sarı-lacivertli ekip, Roma bu transferde devreye girmeden önce Sevilla ile anlaşmış ve golcü oyuncuya da koşullarını sunmuştu.Ancak 27 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan kulübünün yıllık maaş teklifini 14 milyon Euro'ya yükseltince kafası karıştı. Roma'nın da devreye girmesi ile birlikte frene bastı.