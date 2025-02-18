En-Nesyri pişman etti!

Fenerbahçe'nin sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservisle renklerine kattığı En-Nesyri adeta uçuşa geçti. Sezon başında yedek kaldığı için eleştirilen Faslı golcü, özellikle 2025 yılında attığı gollerle büyük bir patlama yaşadı. Bu performansıyla Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla gol atan (11 maç-14 gol) isim olmayı başardı. Bu sezon 35 resmi karşılaşmada 23 gol-4 asiste ulaşıp, 27 gole katkı verdi. Bu performansıyla Fenerbahçe taraftarını mutluluktan uçuran 27 yaşındaki golcü, eski takımı Sevilla'ya gönül verenlerin kalbinde ise derin bir yara açtı.

İNGİLİZLERİN TRANSFER LİSTESİNDE

Sevilla'nın En-Nesyri yerine aldığı Kelechi Iheanacho tutmayınca ara transfer döneminde apar topar gönderildi. İspanyol taraftarlar da Fenerbahçe'de kasırga gibi esen En-Nesyri pişmanlığını dillendirmeye başladı. Yönetime, "Ya geri getirin ya da daha iyisini alın" serzenişinde bulunmaya başladı. Fas Milli Takımı'nın da formasını giyen forvet, Avrupa kulüplerinin de transfer listesine girmeye başladı. İngiliz ekipleri Arsenal ve Manchester United, En-Nesyri'yi yakın takibe aldı. Futbolcunun F.Bahçe ile sözleşmesi 2029 yılında bitecek.



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F.Bahçe'nin gol ayakları muhteşem bir uyum sergiliyor. En-Nesyri 23 gol-4 asist, Edin Dzeko ise 19 gol-6 asistle müthiş bir performansa imza attı. İkili saha içinde de tam bir dayanışma içinde. Dzeko, bu sezon resmi maçlardaki 6 asistin 4'ünde Youssef En-Nesyri'ye gol sevinci yaşattı. En-Nesyri ise Adana Demirspor karşılaşmasında kaptanına gol attırdı. Bu arada Boşnak santrforun kırık eline rağmen Kasımpaşa maçında ikinci yarıda sahaya çıkması taraftardan tam not aldı.