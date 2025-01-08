En-Nesyri satılmıyor

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan gelen oldukça cazip teklife rağmen takımda kalmak istiyor. Son dönemde gösterdiği performansla takdir toplayan ve taraftarın sevgisini kazanan oyuncu için Körfez ekibinden yaklaşık 35 milyon Euro'luk öneri gelmişti. Bu süreçte hem futbolcunun sergilediği kararlı tavır hem de sarı-lacivertli yönetimin onu bırakmak istememesi, bu transferin rafa kalkmasını sağladı. Sezon başında Süper Lig rekoru kırılarak 19.5 milyon Euro'luk bedelle takıma katılan En-Nesyri de kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediğini belirtti.

'JOSE MOURİNHO'YA YARDIM ETMEK İÇİN GELDİM'

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz gün verdiği röportajda, "Jose Mourinho çok büyük bir teknik direktör. Burada çalışmak çok hoşuma gidiyor. Gelmeden önce bana kulübün ne kadar büyük olduğunu, şehrin ne kadar güzel olduğunu ve mutlaka gelmem gerektiğini söylemişti. Ben de ona yardım etmek için buraya geldim" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedeflerken son 3 maçta 5 kez ağları bulan, kadrodaki kilit isimlerden olan 27 yaşındaki santrforu kaybetmek istemiyor.



KONYA'DA DEPLASMAN TRİBÜNÜ 1820 TL

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, Süper Lig'de 13 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarını dün açıkladı. Ev sahibi taraftarlar için biletler en yüksek 4 bin 500, en düşük ise 1400 liradan bugün satışa sunulacak. Sarılacivertliler ise deplasman tribününe 1820 TL ödeyerek girebilecek. Hem Konyasporlu hem de Fenerbahçeli futbolseverler, bilet fiyatlarına tepki gösterdi.



KANARYA'YA İKİ MÜJDE

KUPADA Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlıkları düzelen Maximin ve Oğuz Aydın takımla birlikte çalışmalara başladı. Kaleci Livakovic'in de bugün idmanda yer alması bekleniyor.