En-Nesyri’de kapı kapalı!

Fenerbahçe'de son dönemde formunu artırarak ilk 11'deki yerini sağlama alan Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr sürpriz şekilde talip olmuştu. Bir yandan aynı takımdan Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya çalışan sarı lacivertliler, diğer yandan Faslı santrforu için 30 milyon Euro'yu bulan bir teklif aldı.
İstanbul'a kadar gelen Arap yetkililer, 27 yaşındaki oyuncuyu çok istediklerini bildirse de Fenerbahçeli kurmayların, satışa kesinlikle onay vermeyecekleri ifade edildi. Hem ara transferde En-Nesyri kalitesinde iyi bir forvet bulmanın çok zor olduğunu düşünen sarı-lacivertli yönetim, hem de oyuncunun değerinin daha da yükseleceğine inanıyor.
MİLLİ TAKIM'DA DA BOŞ DURMUYOR
En-Nesyri'nin de İstanbul'da çok mutlu olduğu ve Avrupa dışındaki tekliflerle ilgilenmediği ifade edildi. Bu arada yıldız oyuncu, transfer söylentilerinin tavan yaptığı dönemde milli takımıyla işini yapmaya devam ediyor. Youssef En-Nesyri ile Sofyan Amrabat'ın formasını giydiği Fas, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde kendi sahasında ağırladığı Lesotho'yu 7-0 mağlup etti.
En-Nesyri 1 gol atarken Amrabat da 1 asist kaydetti. En-Nesyri'nin de Fas Milli Takımı ile 3 maç üst üste gol atması dikkat çekti.