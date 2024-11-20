En-Nesyri’de kapı kapalı!

Fenerbahçe'de son dönemde formunu artırarak ilk 11'deki yerini sağlama alan Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr sürpriz şekilde talip olmuştu.İstanbul'a kadar gelen Arap yetkililer, 27 yaşındaki oyuncuyu çok istediklerini bildirse de Fenerbahçeli kurmayların, satışa kesinlikle onay vermeyecekleri ifade edildi.En-Nesyri'nin de İstanbul'da çok mutlu olduğu ve Avrupa dışındaki tekliflerle ilgilenmediği ifade edildi. Bu arada yıldız oyuncu, transfer söylentilerinin tavan yaptığı dönemde milli takımıyla işini yapmaya devam ediyor.En-Nesyri 1 gol atarken Amrabat da 1 asist kaydetti. En-Nesyri'nin de Fas Milli Takımı ile 3 maç üst üste gol atması dikkat çekti.