Erken atalım baskı kuralım

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların sayısının fazla olması teknik heyeti düşündürüyor.Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Rade Krunic'in yanı sıra İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek de bu maçta forma giyemeyecek.Sağ bekte ise yabancı kuralından dolayı Osayi Samuel kulübeye çekilecek. Mert Müldür maça 11 de b aşlayacak. İleride ise Dzeko ile Serdar Dursun'un çift forvet olarak sahaya çıkması bekleniyor.G.Saray'ın yenilmesi, F.Bahçe'nin de kazanması halinde sarı-lacivertliler 20. şampiyonluğuna ulaşacak.F.Bahçe, geçtiğimiz hafta ezeli rakibinin namağlup serisini bozarken yenilmezlik serisi süren tek takım olarak kaldı.Şampiyonluk mücadelesi kadar herkes gol krallığı yarışına da odaklanacak. Mauro Icardi 23 golle ilk sırada yer alırken son haftaları yedek kulübesinde geçiren Dzeko 20 golde kaldı. Bosnalı oyuncu, bugün sahaya ilk 11'de çıkacak ve atacağı gollerle Arjantinli futbolcuyu önce yakalayıp sonra geçmeye çalışacak.Tahkim Kurulu, Galatasaray- Fenerbahçe maçından sonra çıkan olaylarda Mert Hakan Yandaş'a verilen 5 maçlık cezanın 4 müsabakaya indirildiğini açıkladı. İrfan Can Eğribayat'ı 3, Oosterwolde'nin ise 1 maçlık cezaları onandı.