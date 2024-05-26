Erken atalım baskı kuralım

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların sayısının fazla olması teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, sarı kart cezalısı Michy Batshuayi ile birlikte Galatasaray maçının ardından PFDK'nın 5 maç ceza verdiği Mert Hakan Yandaş, 3 müsabaka ceza alan İrfan Can Eğribayat ve 1 maçla cezalandırılan Jayden Oosterwolde, İstanbulspor karşısında takımını yalnız bırakacak.
Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Rade Krunic'in yanı sıra İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek de bu maçta forma giyemeyecek. Cengiz Ünder'in oynama durumu ise bir hayli düşük görünüyor.
Sağ bekte ise yabancı kuralından dolayı Osayi Samuel kulübeye çekilecek. Mert Müldür maça 11 de b aşlayacak. İleride ise Dzeko ile Serdar Dursun'un çift forvet olarak sahaya çıkması bekleniyor. İsmail Kartal erkenden gol bularak G.Saray'ı baskı altına almalarının önemini oyuncularına vurguladı.
SON HAFTADA HİÇ YÜZÜ GÜLMEDİ
G.Saray'ın yenilmesi, F.Bahçe'nin de kazanması halinde sarı-lacivertliler 20. şampiyonluğuna ulaşacak. Sarı Kanarya tarihinde daha önce ikinci sırada girdiği son haftada şampiyonluk ipini hiç göğüslemedi. Bu şekilde şampiyon olan son takım ise 2009-10 sezonunda Bursaspor oldu.
SERİ 26 MAÇA ULAŞTI
F.Bahçe, geçtiğimiz hafta ezeli rakibinin namağlup serisini bozarken yenilmezlik serisi süren tek takım olarak kaldı. İsmail Kartal'ın talebeleri ligde 26 maçta 20 galibiyet ve 6 beraberlik ile yoluna devam ediyor.
EDİN DZEKO KRALLIK İSTİYOR
Şampiyonluk mücadelesi kadar herkes gol krallığı yarışına da odaklanacak. Mauro Icardi 23 golle ilk sırada yer alırken son haftaları yedek kulübesinde geçiren Dzeko 20 golde kaldı. Bosnalı oyuncu, bugün sahaya ilk 11'de çıkacak ve atacağı gollerle Arjantinli futbolcuyu önce yakalayıp sonra geçmeye çalışacak.
MERT HAKAN'A İNDİRİM!
Tahkim Kurulu, Galatasaray- Fenerbahçe maçından sonra çıkan olaylarda Mert Hakan Yandaş'a verilen 5 maçlık cezanın 4 müsabakaya indirildiğini açıkladı. İrfan Can Eğribayat'ı 3, Oosterwolde'nin ise 1 maçlık cezaları onandı.