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Giriş Tarihi: 11.11.2026

Eyüp Sultan’da dev buluşma!

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Eyüp Sultan’da dev buluşma!
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Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım'da tarihi bir buluşmanın baş aktörleri olacak olan Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan ile Fenerbahçe'nin yeni hocası Emre Belözoğlu milli arada bir araya geldi. Turan ve Belözoğlu, Eyüp Sultan'da sabah namazında buluştu. İkili namaz sonrası sahlep keyfi yaparken, satıcı hatıra fotoğrafı çektirmek isteyince bu an ölümsüzleşti. Türk futbolunu Devler Ligi'nde temsil edecek iki Türk hoca, maç yorumlarına ise "O arenada iki Türk hoca olarak en iyisini yapacağız" demekle yetindi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Eyüp Sultan’da dev buluşma!
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