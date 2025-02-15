Eyvah! Dzeko’nun eli kırıldı!

39 yaşına az bir süre kalmasına rağmen bitmeyen enerjisiyle gençlere taş çıkaran Fenerbahçe'nin Boşnak kaptanı Edin Dzeko, Anderlecht maçında da performansıyla yine parladı. İyi oyununu bir de golle süsleyen tecrübeli santrfor, 42. dakikada fileleri havalandırdıktan sonra 75'te yerini Anderson Talisca'ya bırakmıştı. Çıktıktan sonra yapılan kontrollerinde sarı-lacivertli oyuncunun elinde kırık olduğu ortaya çıktı. Hemen müdahalesi yapılan Dzeko, bu sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmayacak ve özel bir sargıyla oynamaya devam edecek. Fenerbahçe'de daha önce Mert Hakan Yandaş da elindeki kırığa rağmen özel sargıyla sahaya çıkmıştı.

HER ALANDA VAR!

BU sezon Trendyol Süper Lig'de 12 gol kaydeden Edin Dzeko, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Slavia Prag ve Midtjylland maçlarını da boş geçmedi ve bu organizasyonda 3. golünü kaydetti. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 19 kez rakip ağları düşüren 38 yaşındaki futbolcunun 4 de asisti var.