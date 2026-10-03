Eyvah! Vedat sakatlandı

Fenerbahçe'nin formda golcüsü Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nda sakatlandı. Kas problemi yaşayan tecrübeli futbolcu, Kosova'nın İsrail'le golsüz berabere kaldığı maçın kadrosundan son anda çıkarıldı. Romelu Lukaku, henüz hazır olmadığı için Muriqi'in sakatlığı sarılacivertlilerde endişeye neden oldu. 32 yaşındaki futbolcunun durumu Kosova Milli Takımı'ndan gelecek ayrıntılı sağlık raporu sonrası netlik kazanacak. Fenerbahçe; 10 Ekim'de Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a, 14 Ekim'de de Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak. Muriqi'in bu maçlarda forma giyip giyemeyeceği yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Bu sezon ikinci kez sakatlanan Kosovalı yıldız, daha önce 34 gün sahalardan uzak kalmış ve 2 maç kaçırmıştı.

F.BAHÇE, TURAN TOVUZ'A KONUK OLUYOR

Milli ara nedeniyle lige verilen ara kapsamında Fenerbahçe, Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile bugün deplasmanda hazırlık maçı oynayacak. Tofiq Bahramov Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Sarılacivertli teknik heyetin, milli oyuncuların yokluğunda fazla forma şansı bulamayan futbolculara şans tanıması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör