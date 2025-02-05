F.Bahçe A Spor’da

Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda bugün 1. Lig temsilcisi Erzurumspor'u konuk edecek.mücadelecanlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu maçta yeni yıldızlarına şans vermesi bekleniyor. Süper Lig'deki Rize maçında son yarım saatte görev alanyanı sırain 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi. Rize karşılaşmasına 11'de başlayanda sahada olacak. Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında 19 yaş takımı ile mücadele eden