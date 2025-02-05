F.Bahçe A Spor’da

Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda bugün 1. Lig temsilcisi Erzurumspor'u konuk edecek. Kadıköy'de saat 20.30'da başlayacak ve Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği
mücadele A SPOR'DAN
canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu maçta yeni yıldızlarına şans vermesi bekleniyor. Süper Lig'deki Rize maçında son yarım saatte görev alan Anderson Talisca'nın
yanı sıra 4.5 yıllık sözleşme imzalanan ve dün lisansı çıkartılan 20 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Ognjen Mimovic'
in 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi. Rize karşılaşmasına 11'de başlayan Diego Carlos ile Skriniar
da sahada olacak. Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında 19 yaş takımı ile mücadele eden Kasımpaşa'yı 3-0 yenmişti. Erzurumspor ise Göztepe'ye 1-0 kaybetti.